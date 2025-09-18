Detuvieron a un ladrón que le había robado a una mujer en plena calle de Palpalá

Jujuy al día ® – Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, dependiente del Centro de Gestión de la Unidad Regional N°8, detuvieron a un sujeto quien había protagonizado un hecho de robo.

Cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos por la avenida Juan Rojas, una mujer solicitó ayuda. Al dialogar con ella, les señaló que un sujeto acababa de asaltarla.

De inmediato personal activo un recorrido por la zona logrando individualizar al sindicado y recuperar las pertenencias de la damnificada.

Al solicitar información al CIAC, el detenido registra vigente prohibición de salida del país/provincia, medidas restrictivas -prohibición de acercamiento de 200 metros y deber de abstención. El sujeto quedó alojado en la dependencia policial.