Desde Arquitectura: obras de mejoras en el campo de deportes del RIM 20

Jujuy al día ® – La Dirección Provincial de Arquitectura inició obras de refacción integral para nuevas superficies de juego, iluminación, cerramiento perimetral y más.

El Gobierno de Jujuy, con el Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativos que ejecuta la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA), a cargo de Horacio Calsina y perteneciente al Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), puso en marcha las obras de recuperación y mejora integral de cuatro canchas en el campo de deportes del RIM 20, en la capital jujeña.

El predio se encuentra delimitado por avenida Córdoba, avenida Santibáñez y las calles Caídos por la Patria y El Yaraví, donde se desarrollan las tareas de puesta en valor que abarcan la refacción integral de tres canchas polifuncionales y la cancha de hándbol. Desde su construcción, estos espacios no tuvieron mantenimiento, y hoy la DPA lo aborda.

Arquitectura – obras RIM 20 02

Los trabajos comprenden:

construcción de contrapiso y piso,

pintura de piso técnica,

instalación de tableros acrílicos,

nuevo sistema de iluminación, y

cerramiento perimetral.

Todo esto garantizará condiciones óptimas para la práctica deportiva.

Al presente, los equipos trabajan en la demolición de pisos y en la construcción de nueva carpeta en la cancha de hándbol.

Obras por el tejido social y el empleo

El Plan de Mejoras de la DPA alcanza a 35 polideportivos, clubes, escuelas deportivas y otros espacios recreativos de toda la provincia. Con financiamiento 100% provincial, la iniciativa se lleva adelante en articulación con 12 cooperativas de construcción y 7 empresas jujeñas, fortaleciendo, además del deporte, el empleo local.

Asimismo, la Provincia de Jujuy consolida la política de dotar y mejorar la infraestructura de espacios comunitarios, en pos del tejido social.