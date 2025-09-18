Desarrollo Humano en el desfile Bienvenida Primavera

Jujuy al día ® – El Centro Deportivo Social y Cultural y la Dirección de Juventud se sumó a la celebración acompañando a la juventud, fortaleciendo espacios de inclusión, prevención y recreación.

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy dijo presente en el tradicional desfile de Bienvenida a la Primavera, acompañando a la juventud y fortaleciendo espacios de inclusión, prevención y recreación.

El Centro Deportivo Social y Cultural, dependiente de la Coordinación de Calidad de Vida de la Secretaría de Desarrollo Integral, se sumó a la celebración con una colorida y festiva participación bajo la temática Flúor, transmitiendo alegría y energía a todo el público presente.

Asimismo, desde la Dirección de Juventud, perteneciente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, continuó adelante con la campaña “No seas parte del daño”, con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre la prevención del bullying, promoviendo vínculos respetuosos y saludables entre las y los jóvenes.