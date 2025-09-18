Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia informa que se registr\u00f3 un incendio en inmediaciones del campo de pr\u00e1cticas de la Escuela Agrot\u00e9cnica N\u00b04 \u201cNelly Arrieta de Blaquier\u201d, en Libertador General San Mart\u00edn. El foco \u00edgneo, que se inici\u00f3 en lotes pertenecientes a la Empresa Ledesma y en el ingreso al Parque Nacional Calilegua, fue controlado r\u00e1pidamente gracias a la intervenci\u00f3n conjunta de Incendios Forestales, una dotaci\u00f3n de Bomberos de Libertador, personal del municipio local y organismos provinciales. Desde la Secretar\u00eda de Infraestructura Educativa (SIE), la Direcci\u00f3n de Educaci\u00f3n T\u00e9cnico Profesional (DETP) y el \u00c1rea de Coordinaci\u00f3n Institucional se dispuso un trabajo articulado para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y la protecci\u00f3n de las instalaciones. Seg\u00fan los especialistas, las causas del incendio estuvieron relacionadas con la baja humedad de la vegetaci\u00f3n presente y las condiciones ambientales actuales, que favorecieron la propagaci\u00f3n del fuego. El Ministerio Educaci\u00f3n agradece especialmente la colaboraci\u00f3n de la Municipalidad de Libertador, el cuerpo de Defensa Civil, el Ministerio de Ambiente y la Empresa Ledesma, que tambi\u00e9n particip\u00f3 en las tareas de mitigaci\u00f3n.Gracias a la r\u00e1pida respuesta y al compromiso de todas las instituciones involucradas, la situaci\u00f3n pudo ser contenida sin que se registraran da\u00f1os en la escuela ni riesgos para estudiantes, docentes y personal.