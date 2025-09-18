Concejales reconocieron al periodista Omar Daje

Jujuy al día ® – En el marco de los reconocimientos otorgados por el Concejo Deliberante por el Día del Periodista, durante el mes de junio, el reconocido periodista Omar Daje recibió esta mañana una placa conmemorativa por su importante trayectoria en el medio.

La ceremonia se desarrolló en la sala de reuniones del cuerpo parlamentario y contó con la presencia del presidente de la institución, Lisandro Aguiar, acompañado por los ediles Leandro Giubergia, Néstor Barrios, Mario Lobo, María Galán y Melisa Silva.

En ese marco, el presidente del concejo deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “Son periodistas que estamos reconociendo en el ámbito de nuestra ciudad y que tienen una trayectoria de muchos años que además generan permanentemente a través de esa empatía en el noticioso cada noche, una afinidad con los vecinos de San Salvador de Jujuy, que se ve, además, en la calle cuando Omar transita la ciudad, cómo se acercan a saludarlo o de alguna manera acompañarlo”.

En ese sentido, Aguiar añadió: “El concejo deliberante de alguna manera quería también acompañar esta trayectoria que tiene en uno de los medios más importante de la provincia de Jujuy, trabajando con dedicación y mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucha responsabilidad en el ejercicio de esta profesión tan importante para el sistema democrático de la República Argentina. Así que para mí es un verdadero gusto y un honor haberlo recibido acá en el concejo deliberante, entregarle este mimo que hace la ciudad de San Salvador de Jujuy y el Concejo Deliberante a su persona, y a través de él, a todos los periodistas que abrazan esta profesión con dedicación, amor y por supuesto mucha responsabilidad a la hora de ejercerla”.

Por su parte, Omar Daje, declaró: “Antes que nada gracias a los colegas, amigos, tantos años trabajando juntos recordando el trabajo en el concejo en la Ramírez de Velazco, en la Gral. Paz, ahora acá, con mucha gente que trabajé en esos momentos. La verdad que muy emocionado por las palabras de los concejales, con todos me unía alguna relación amistosa, laboral, de compartir cosas, así que muy emocionado y como dije, para mí es grato hoy estar acá hablando del periodismo, la responsabilidad que tenemos ante la sociedad de informar, así como los concejales tienen la responsabilidad de responder a la sociedad, nosotros la responsabilidad de informar con la verdad, así que esto realmente me halaga”.

Respecto a la mirada sobre el rol del periodismo en la actualidad, Daje explicó que: “es una época de violencia, odio, de que por ahí se mezcla mucho la política con la necesidad de la gente, uno como periodista ha recorrido mucho tiempo los comedores, los hospitales, las escuelas, diferentes lugares y sabemos las necesidades. En ese sentido, así como los funcionarios gobiernan para todos y para todas las clases sociales, los periodistas tenemos que ser para todos, para la gente más necesitada, los humildes, para todos los sectores, tenemos que informar de la misma manera, con objetividad y con la verdad”, resaltó.

Por último, el periodista de canal 7, destacó que: “Ser periodista no es fácil, por ahí cuando empezas es una profesión dura, principalmente en el tema económico, es muy difícil llegar, por eso también se lo dedico a todos los chicos periodistas que trabajan en un medio chico y que, por ahí, hoy que hablamos de los índices de pobreza, no llegan a cubrir lo que es la canasta básica y esas son cosas que se deberían revertir como en muchas otras. Se lo dedico a la familia, a los colegas y a la gente que nos sigue durante tantos años, es una profesión muy linda y te deja muchas cosas”, finalizó.

Omar Daje se recibió como comunicador en el año 1992 en la ciudad de Córdoba, en 1994 incursionó en periodismo deportivo, trabajó en canal 4 y actualmente cumple funciones como movilero, presentador, conductor, productor y edición en Radio Visión Jujuy.