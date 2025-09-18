Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de la Provincia informa que se realizar\u00e1n refacciones en la Escuela N\u00b0298 de Finca El Pongo, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas. Durante la jornada del 17 de septiembre, personal de la Direcci\u00f3n de Mantenimiento Edilicio inici\u00f3 tareas de refacci\u00f3n en la cocina de la instituci\u00f3n, orientados a dar respuesta a necesidades inmediatas de la comunidad educativa. Asimismo, se comunica que desde la cartera educativa se gestion\u00f3 la provisi\u00f3n de un nuevo artefacto de cocina, que reemplazar\u00e1 al actualmente existente. Si bien el equipo fue reparado y puesto en funcionamiento, se realizar\u00e1 su recambio definitivo para optimizar el servicio alimentario que presta la instituci\u00f3n. Desde la Secretar\u00eda de Infraestructura Educativa se asumi\u00f3 el compromiso de avanzar en nuevas intervenciones para la mejora integral del establecimiento, reafirmando de este modo la decisi\u00f3n del Gobierno Provincial de continuar invirtiendo en obras que fortalezcan la educaci\u00f3n p\u00fablica y acompa\u00f1en a la comunidad educativa de Finca El Pongo.