Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos de Infanter\u00eda de la UR2, llevaron a cabo un operativo de seguridad y prevenci\u00f3n que culmin\u00f3 con el arresto de dos hombres en el Barrio Kirchner. La intervenci\u00f3n, realizada por el Grupo de Infanter\u00eda, se produjo cuando los sospechosos, que transitaban uno en bicicleta y el otro a pie, intentaron evadir a la patrulla policial. Su actitud evasiva motiv\u00f3 que los agentes los interceptaran de inmediato. Tras la detenci\u00f3n, los polic\u00edas realizaron una requisa en la que se encontr\u00f3 una pipa y una punta de metal entre las pertenencias de uno de los individuos. Una vecina alert\u00f3 a los oficiales que ambos hombres hab\u00edan estado consumiendo sustancias ilegales y perturbando la paz de los residentes. Por tal motivo, los sujetos fueron trasladados a la Seccional 48. Una vez en la comisar\u00eda, se constat\u00f3 que uno de los detenidos, de 36 a\u00f1os, registraba medidas restrictivas vigentes. Ambos hombres quedaron bajo custodia policial, y se incaut\u00f3 una bicicleta.