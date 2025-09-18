En una audiencia realizada en el Servicio Penitenciario, se le presentaron nuevas pruebas que lo comprometen y avanza la etapa final del proceso preparatorio Jujuy al d\u00eda\u00ae \u2013 Ayer, mi\u00e9rcoles 17 de septiembre, se llev\u00f3 adelante una audiencia de control de imputaci\u00f3n contra Mat\u00edas Jurado, se\u00f1alado como presunto asesino serial en la provincia. En esta instancia, se le ampliaron las acusaciones por su presunta relaci\u00f3n con cuatro desapariciones que derivaron en muertes y se le exhibieron pruebas que lo comprometen en los hechos investigados. La audiencia se desarroll\u00f3 en el Servicio Penitenciario de Jujuy y permiti\u00f3 confrontar al imputado con elementos que refutan parte de sus declaraciones previas, entre ellos registros f\u00edlmicos, resultados gen\u00e9ticos y datos de movilidad. Pese a ello, Jurado decidi\u00f3 prestar declaraci\u00f3n y volvi\u00f3 a desligarse de responsabilidad en los casos. La investigaci\u00f3n se encuentra en su etapa preparatoria final. A\u00fan restan procesar grabaciones de c\u00e1maras de seguridad y los \u00faltimos an\u00e1lisis gen\u00e9ticos en el laboratorio del MPA. Tambi\u00e9n se espera el informe psiqui\u00e1trico elaborado en la provincia de Salta, que ser\u00e1 incorporado a la causa en las pr\u00f3ximas horas. El objetivo de la fiscal\u00eda es avanzar hacia la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n formal y abrir el camino hacia un eventual juicio oral, con la intenci\u00f3n de lograr una condena que aporte justicia tanto a las v\u00edctimas directas como a sus familiares, quienes cuentan con el acompa\u00f1amiento del Centro de Asistencia a la V\u00edctima del MPA durante todo el proceso.