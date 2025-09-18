Jujuy al d\u00eda \u00ae - La tercera semana de septiembre llega con propuestas culturales que recorren la provincia: actos hist\u00f3ricos, festivales gauchos, celebraciones patronales, desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, conciertos y teatro. Desde los Valles hasta la Quebrada y las Yungas, la agenda ofrece m\u00faltiples opciones para disfrutar de la tradici\u00f3n y la creatividad juje\u00f1a. Adem\u00e1s, hasta el 30 de septiembre podr\u00e1 visitarse en el Sal\u00f3n Pachamama del Cabildo la muestra de pintura \u201cMi vida en Colores\u201d, de Silvia Petrelli de Bosio. Jueves 18 de septiembre La jornada comenzar\u00e1 en Cangrejillos con la conmemoraci\u00f3n de la Batalla de Cangrejos, que incluir\u00e1 acto protocolar y desfile c\u00edvico-militar en la plaza del pueblo desde las 9. En San Salvador de Jujuy, a las 10 se realizar\u00e1 la celebraci\u00f3n por los 215 a\u00f1os de la Independencia de Chile en el Sal\u00f3n \u00c9xodo del Cabildo. Por la noche, la Ciudad Cultural vibrar\u00e1 con el primer desfile de carrozas del Grupo A de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, a las 20. A las 21, el cantante Willy Campero se presentar\u00e1 en vivo en Pent\u00e1gono Bar (Independencia 553). Viernes 19 de septiembre En Purmamarca, la Escuela de La Ci\u00e9nega recibir\u00e1 la obra teatral \u201cChicha y Coquena\u201d en el marco del Agosto Cultural junto a la ni\u00f1ez, desde las 9.La Mendieta abrir\u00e1 la tarde con la tercera edici\u00f3n de la muestra fotogr\u00e1fica \u201cMiradas en foco, algo m\u00e1s que un click\u201d, en el Parque Armada Argentina de 18 a 20.La capital ofrecer\u00e1 un programa especial: a las 18, el Museo Culturarte ser\u00e1 sede del conversatorio \u201cSadako y la Historia de las Mil Grullas\u201d, organizado por la Embajada de Jap\u00f3n; y de 19 a 20, el Coro Impromptu brindar\u00e1 el concierto \u201cM\u00fasica por la Paz\u201d con entrada gratuita. A las 20, la Ciudad Cultural recibir\u00e1 el segundo desfile de carrozas del Grupo B. La jornada cerrar\u00e1 con humor: el Teatro El Pasillo presentar\u00e1 el stand up \u201c\u00bfYo? \u00a1Argentina!\u201d a las 22:30. S\u00e1bado 20 de septiembre Yala celebrar\u00e1 el 63\u00ba aniversario del Centro Gaucho Yala con la proclamaci\u00f3n de la Paisana y la Mini Paisana en el Polideportivo de calle Obispo Padilla, desde las 12:30.En Perico, la Fiesta Provincial de la Frutilla reunir\u00e1 a emprendedores, m\u00fasica, entretenimiento y degustaciones en la Plaza San Mart\u00edn, de 15 a 23.La capital ofrecer\u00e1 una intensa jornada: los jubilados podr\u00e1n acceder a visitas gratuitas en el Museo del Cabildo de 9 a 18; a las 18 el Teatro Mitre presentar\u00e1 el espect\u00e1culo de danza \u201cSue\u00f1os de luz en los corazones de mi llajta\u201d; y a las 20 la Ciudad Cultural tendr\u00e1 el tercer desfile de carrozas de los Grupos A y B. Tambi\u00e9n a las 20, en la Vieja Estaci\u00f3n de Trenes, se presentar\u00e1n N\u00e9stor en Bloque, Tunay y Coroico.La m\u00fasica continuar\u00e1 en distintos escenarios: Willy Campero se presentar\u00e1 en Independencia 553; en El Piquete tendr\u00e1 lugar el 19\u00ba Festival Provincial del Pescador en el Club Defensores de Talleres (20:00); en Palpal\u00e1, el show de Campero se repetir\u00e1 a las 22 en Av. Catalano 11; y en Tumbaya, el Centro Gaucho El Potrillo festejar\u00e1 su 16\u00ba aniversario con m\u00fasica, baile, juegos y comidas en el predio Gregorio Maman\u00ed desde las 22. Domingo 21 de septiembre La Mendieta celebrar\u00e1 a su patrona con la Serenata a Nuestra Se\u00f1ora de la Merced, con artistas como Dalmiro Cu\u00e9llar, Los Bybys y Oriana Reyes, en el Club R\u00edo Grande desde las 18.En la capital, la Fiesta Nacional de los Estudiantes continuar\u00e1 con la exposici\u00f3n de carrozas de 14 a 18 en la Ciudad Cultural, y la Elecci\u00f3n del Paje 10 a las 19. El Teatro Mitre cerrar\u00e1 la noche con el concierto \u201cInfanto Rock en Concierto\u201d, a cargo de la Orquesta Infanto Juvenil, desde las 20. Lunes 22 de septiembre La Ciudad Cultural de San Salvador ser\u00e1 sede de la exposici\u00f3n de carrozas de 14 a 18, y por la noche, a las 20, de la Elecci\u00f3n de la Representante Provincial de los Estudiantes, que contar\u00e1 con la presentaci\u00f3n de La Yugular y Los Cafres. Martes 23 de septiembre El d\u00eda abrir\u00e1 con el Congreso de la Juventud en el Centro de Innovaci\u00f3n Tecnol\u00f3gica de la Ciudad Cultural, desde las 8:30.La Casa Macedonio Graz ofrecer\u00e1 dos clases abiertas de danza \u201cConocerte Activo y Fit Folk por la Paz\u201d, a cargo del profesor Jos\u00e9 Crespo, de 11:30 a 12 y de 20 a 20:30. En paralelo, la Casa de las Letras recibir\u00e1 el taller \u201cCoplas por la Paz\u201d, a cargo de la profesora Elsa Tapia, abierto al p\u00fablico con entrada gratuita. Mi\u00e9rcoles 24 de septiembre Valle Grande celebrar\u00e1 la Fiesta Patronal de Nuestra Se\u00f1ora de la Merced con misa, procesi\u00f3n, desfile c\u00edvico y gaucho y destrezas. La jornada se desarrollar\u00e1 desde las 9:30 en la parroquia y el campo deportivo de la localidad. 