Jujuy al d\u00eda \u00ae - En San Pedro de Jujuy se celebr\u00f3 la apertura de la Semana del Profesor con un emotivo acto protocolar, seguido del tradicional desfile con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 40 instituciones educativas y la Banda de M\u00fasica Juvenil local.\u2060 El secretario de Pol\u00edticas Socioeducativas, Julio Alarc\u00f3n, junto al intendente de la ciudad, Julio C\u00e9sar Bravo, acompa\u00f1aron el evento y destacaron la importancia de este homenaje a los docentes.\u2060 Tambi\u00e9n participaron los supervisores Ricardo Acosta, Cristina Torres y Daniela Teseira; la vocal de Junta de Calificaci\u00f3n del Nivel Secundario Fabiana C\u00e9spedes; la jefa administrativa de Regi\u00f3n IV Gilda Cortez; la directora de Cultura Erica Marcantony y la secretaria T\u00e9cnica Legal del CEDEMS Rosa Garnica.\u2060