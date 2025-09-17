Jujuy al d\u00eda \u00ae - El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, actualiz\u00f3 la agenda de las estaciones de bomberos y destac\u00f3 la vocaci\u00f3n de trabajo y sentido del deber de estos servidores de la comunidad. El mandatario estuvo en la sede de la Divisi\u00f3n de Rescate y Salvamento ubicada en el barrio Alto Comedero, en compa\u00f1\u00eda del secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el titular del SAME, Pablo Jure; el jefe de la Polic\u00eda de la Provincia, Milton S\u00e1nchez; el director general de Bomberos, Ram\u00f3n Mansilla; jefes y personal de los siete cuarteles. En la oportunidad, Sadir agradeci\u00f3 \u201cel compromiso\u201d y \u201cla labor que desempe\u00f1an a diario por la comunidad\u201d. S\u00e1nchez, a su turno, indic\u00f3 que el gobernador pudo presenciar la capacitaci\u00f3n de nuevos oficiales para integrar el cuerpo de bomberos de las distintas unidades regionales. En el marco de la cooperaci\u00f3n con el Departamento de La Vienne y de la nueva etapa de formaci\u00f3n de recursos humanos con Francia, sostuvo que \u201ces importante que el personal logre perfeccionamiento para tener mejor respuesta ante una situaci\u00f3n de emergencia\u201d. Por su parte, la oficial principal Melina Jurado, del Cuartel de Gorriti, perteneciente a la Direcci\u00f3n General de Bomberos, se\u00f1al\u00f3 que \u201cvenimos trabajando en un proyecto con diferentes ramas de la provincia como salud e incendios forestales, entre otras\u201d y a\u00f1adi\u00f3 que \u201cen noviembre vienen bomberos de Francia a capacitarnos y analizar los protocolos de emergencias\u201d. Finalmente, apunt\u00f3 que \u201cla formaci\u00f3n abarca actuaciones para situaciones de incidentes, salud y rescate de v\u00edctimas en siniestros viales\u201d.