Los delincuentes poseen frondoso prontuario, e incluso uno de ellos ten\u00eda pedido de captura des la justicia salte\u00f1a Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En la madrugada del martes, la polic\u00eda juje\u00f1a mont\u00f3 un operativo que termin\u00f3 con el arresto de dos hombres que acababan de robar una rueda de auxilio. Tras una alerta del sistema de monitoreo, el Grupo Din\u00e1mico de Prevenci\u00f3n del Delito y el Grupo Motorizado (GOM) acudieron a la zona, mientras una unidad llegaba al lugar del robo, la otra intercept\u00f3 el auto de los ladrones en la Ruta N\u00b0 9. Para sorpresa de todos, se descubri\u00f3 que ambos ten\u00edan cuentas pendientes con la justicia: uno con pedido de captura por robo en Salta y el otro con una orden de comparecencia.