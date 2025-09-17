Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Con esta Remediaci\u00f3n de Basurales en los Valles, la Provincia da un paso hist\u00f3rico hacia el saneamiento ambiental. El Ministerio de Ambiente y Cambio Clim\u00e1tico de la Provincia anunci\u00f3 el lanzamiento del Concurso de Precios para la Remediaci\u00f3n de Basurales a Cielo Abierto en la Zona Valles \u2013 Etapa 1, un paso clave hacia el saneamiento ambiental y la mejora de la calidad de vida en las comunidades. La iniciativa alcanzar\u00e1 a los sitios de disposici\u00f3n final de Perico, El Carmen, San Antonio, Monterrico y Chanchillos (Palpal\u00e1), que ya fueron cerrados gracias a la infraestructura del Proyecto GIRSU. Estuvieron presentes los intendentes de las jurisdicciones beneficiadas: de San Antonio, \u00c1lvaro de Bedia; de El Carmen, V\u00edctor Hugo Gonz\u00e1lez; de Perico, Rolando Ficoseco; y de Monterrico, Luciano Moreira. \u201cAhora comienza una nueva etapa: el saneamiento y restauraci\u00f3n de los espacios que durante d\u00e9cadas recibieron residuos, con el objetivo de eliminar focos de contaminaci\u00f3n y devolverle valor ambiental a esos terrenos\u201d, explic\u00f3 la coordinadora de la Unidad de Implementaci\u00f3n del Proyecto GIRSU, Susana Amador. Amador destac\u00f3 adem\u00e1s que \u201cesta etapa es muy importante porque significa extraer toda la basura que estuvo dispuesta por a\u00f1os, trasladarla a un lugar seguro y controlado, y restaurar los sitios para que dejen de ser una fuente de riesgo para la salud de la poblaci\u00f3n y el ambiente\u201d.Adem\u00e1s, puso de relieve la participaci\u00f3n de los intendentes de las localidades involucradas: \u201cHace tiempo venimos trabajando juntos en el cierre de los basurales y en la construcci\u00f3n de estaciones de transferencia. Con este concurso, los municipios podr\u00e1n avanzar en el saneamiento definitivo de los predios\u201d. Por otra parte, Leandro \u00c1lvarez, presidente de GIRSU Jujuy SE ponder\u00f3 que \u201calcanzar esta etapa constituye un gran avance para la provincia, porque es el resultado de un trabajo sostenido y de la puesta en marcha de soluciones concretas\u201d. \u201cHoy -agreg\u00f3- los municipios de la zona cuentan con un espacio seguro para el tratamiento de sus residuos, las Estaciones de Transferencia de El Carmen y Perico y el Centro Ambiental Jujuy, lo que permiti\u00f3 cerrar progresivamente los basurales a cielo abierto y dar inicio a la etapa final prevista por el Proyecto GIRSU: el saneamiento\u201d. Seg\u00fan \u00c1lvarez, \u201ceste logro es posible gracias al compromiso compartido de todos los actores involucrados y reafirma el camino de Jujuy hacia consolidarse como una provincia modelo en la gesti\u00f3n de residuos s\u00f3lidos urbanos\u201d. El procedimiento incluye la construcci\u00f3n de una celda de seguridad en el sitio de Perico, dise\u00f1ada con tecnolog\u00eda de impermeabilizaci\u00f3n y control ambiental, que permitir\u00e1 confinar los residuos de manera segura, reduciendo olores, vectores y filtraciones al suelo y al agua. Tambi\u00e9n se prev\u00e9 el monitoreo de aguas subterr\u00e1neas, control de lixiviados y emisiones, garantizando un proceso transparente y sostenible.Finalmente, las autoridades recordaron que este es un primer paso: luego avanzaremos hacia otros sitios de gran escala, como el basural de Libertador y sus sat\u00e9lites, para continuar con el saneamiento de toda la provincia.La apertura de ofertas para las empresas interesadas se realizar\u00e1 el pr\u00f3ximo 21 de octubre de 2025, con toda la documentaci\u00f3n disponible en www.ambientejujuy.gob.ar