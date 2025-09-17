Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el sal\u00f3n "Dr. Manuel Padilla" de la Legislatura, la Comisi\u00f3n de Asuntos Sociales entreg\u00f3 una declaraci\u00f3n de inter\u00e9s a la deportista Karen Brenda Evangelina "La Pumita" Carabajal, en reconocimiento a su nombramiento como representante de la "Wba kids Fedelatin". Luego de una charla muy amena con la boxeadora, la legisladora Hilda del Pilar Prolongo expres\u00f3 la satisfacci\u00f3n de la comisi\u00f3n por la ilustre visita: "Es nuestra representante a nivel mundial, una juje\u00f1a muy destacada en este deporte de boxeo infantil sin contacto, algo novedoso. Nos pareci\u00f3 oportuno en este momento destacar la labor que realiza con los ni\u00f1os y los j\u00f3venes", sostuvo. Por su parte, Brenda Carabajal agradeci\u00f3 el reconocimiento de la Legislatura y afirm\u00f3: "Es un mimo para continuar con el trabajo que uno viene haciendo. En este caso, estamos hablando de la reglamentaci\u00f3n del boxeo infantil, una noticia muy importante para el boxeo, porque los ni\u00f1os van a pasar de alguna forma a ser internacionales". En esa misma l\u00ednea agreg\u00f3: "Es algo muy nuevo en toda la Argentina. En la provincia comenzamos hace cuatro a\u00f1os y es impresionante ver c\u00f3mo los ni\u00f1os van absorbiendo y avanzando. Es un aprendizaje mutuo". Asimismo, destac\u00f3 que este es un camino que reci\u00e9n comienza y que a\u00fan queda mucho por pulir: "Jujuy tiene grandes talentos y estoy convencida de que vamos a lograr el d\u00eda de ma\u00f1ana sacar futuros boxeadores", expres\u00f3. Para quienes est\u00e9n interesados en la disciplina, Carabajal inform\u00f3 que trabajan diariamente en la Escuela Municipal de Box, ubicada en avenida P\u00e1rroco Marshke 1100 de la Capital juje\u00f1a. "Pueden inscribirse llevando un electrocardiograma y la fotocopia del documento. Est\u00e1 abierto para ni\u00f1os desde los seis a\u00f1os en adelante, sin l\u00edmite de edad", se\u00f1al\u00f3. Por \u00faltimo, sobre su incursi\u00f3n en la pol\u00edtica, la concejal electa adelant\u00f3: "En diciembre voy a estar asumiendo. Me queda un gran trabajo, un desaf\u00edo muy importante para mi carrera".