La propuesta de imputados en la causa de los cuadernos de las coimas de ser sobrese\u00eddos a cambio de dinero es improcedente; corresponde que se haga justicia Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ser\u00eda absurdo que la mayor maniobra de corrupci\u00f3n de este siglo terminara con el sobreseimiento de la mayor\u00eda de los empresarios acusados por cohecho a cambio de una \u201creparaci\u00f3n integral\u201d, que rondar\u00eda en conjunto los 25 millones de d\u00f3lares y que les evitar\u00eda afrontar el juicio por los llamados cuadernos de las coimas. No se trata tampoco de una discusi\u00f3n dineraria: solo corresponde que se haga justicia y se entienda que la impunidad no se puede comprar. Este esc\u00e1ndalo, generado a partir de una estructura de corrupci\u00f3n que funcion\u00f3 desde el Ministerio de Planificaci\u00f3n Federal y destinada a recaudar fondos ilegales durante las gestiones presidenciales del kirchnerismo, surgi\u00f3 a partir de una investigaci\u00f3n period\u00edstica de LA NACION, tras el hallazgo de cuadernos en los que el chofer de aquel ministerio Oscar Centeno cont\u00f3 con lujo de detalles el mecanismo utilizado para recaudar los pagos ilegales que hac\u00edan empresarios beneficiados con contratos de obra p\u00fablica. La expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada y se encuentra procesada como presunta jefa de una asociaci\u00f3n il\u00edcita. Alrededor de medio centenar de empresarios, mayoritariamente del rubro de la construcci\u00f3n, pidieron al Tribunal Oral 7 que se extinguiera la acci\u00f3n penal en su contra a cambio de una suma de dinero, y as\u00ed evitar sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral cuyo inicio est\u00e1 previsto para el 6 de noviembre. A diferencia de los juicios abreviados, en los que el imputado puede reconocer el delito que se le atribuye y acordar una pena", con la reparaci\u00f3n integral, no se reconocen los hechos que se juzgan en el proceso judicial. En tal sentido, el art\u00edculo 59, inciso 6, del C\u00f3digo Penal expresa que \u201cla acci\u00f3n penal se extinguir\u00e1 (...) por conciliaci\u00f3n o reparaci\u00f3n integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes\u201d. El da\u00f1o a la confianza y a las instituciones del pa\u00eds no se reparar\u00e1 con dinero, sino con condenas ejemplares Los argumentos de los abogados defensores de los empresarios imputados no resultan s\u00f3lidos. Entre otros, se se\u00f1al\u00f3 la enorme dificultad que conllevar\u00eda poner en marcha un juicio de esta magnitud, en el que existen m\u00e1s de 600 testigos citados a declarar, y se estim\u00f3 que ser\u00edan necesarias entre 500 y 1000 audiencias que podr\u00edan llevar alrededor de diez a\u00f1os. Frente a ese argumento, el titular del \u00e1rea de litigios de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Mariano Galpern, sostuvo que el hecho de que un juicio pueda resultar complejo o muy extenso \u201cno justifica extinguir la acci\u00f3n\u201d penal, sino que \u201cexige m\u00e1s compromiso institucional\u201d. A su entender, permitir esa maniobra implicar\u00eda \u201cmercantilizar la corrupci\u00f3n\u201d y \u201cbanalizar delitos de enorme gravedad institucional\u201d. A la hora de evaluar el pedido de acceder a la reparaci\u00f3n integral propuesta por algunos de los empresarios imputados, los jueces del Tribunal Oral 7 -Fernando Canero, Germ\u00e1n Castelli y Enrique M\u00e9ndez Signori- no deber\u00edan deso\u00edr las sabias afirmaciones de la fiscal federal de la causa, Fabiana Le\u00f3n, que podr\u00edan sintetizarse en una frase: la corrupci\u00f3n se juzga y la honra no se paga. \u201cEn esta fiscal\u00eda no se vende impunidad\u201d, asever\u00f3 la fiscal, para quien la reparaci\u00f3n que pretenden los empresarios y tambi\u00e9n algunos exfuncionarios imputados frustrar\u00eda fines penales indeclinables como la verdad y la eventual sanci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n de los culpables. Dijo con acierto que si este expediente \u201cse transa\u201d o \u201cse mercantiliza\u201d, el mensaje hacia la sociedad ser\u00eda letal, porque indicar\u00eda que \u201cla ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos\u201d, renunci\u00e1ndose a la igualdad ante la ley. \u201cPermitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar, rompe la simetr\u00eda con el ciudadano com\u00fan y erosiona la confianza democr\u00e1tica\u201d, subray\u00f3. Es vital entender que el caso de los cuadernos de las coimas, al igual que otros hechos de corrupci\u00f3n asociados con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios p\u00fablicos y la malversaci\u00f3n de fondos del Estado, no solo ha implicado un da\u00f1o patrimonial para el erario p\u00fablico. Tambi\u00e9n representa un golpe a la confianza en las instituciones y a la imagen internacional de la Argentina, que de ning\u00fan modo se reparar\u00e1 con el dinero que puedan aportar los imputados, sino \u00fanicamente con condenas ejemplares. Fuente