Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo llev\u00f3 a cabo una jornada de capacitaci\u00f3n sobre la adhesi\u00f3n a la Ley sobre Riesgo de Trabajo y la creaci\u00f3n de las Comisiones M\u00e9dicas, con el objetivo de fortalecer la resoluci\u00f3n de conflictos laborales y garantizar mayor seguridad jur\u00eddica para trabajadores y empleadores. La jornada se realiz\u00f3 en el Auditorio Hugo Reyes del Colegio de Abogados de Jujuy, y fue encabezada por Andr\u00e9s Lazarte, Secretario de Trabajo y Empleo de la Provincia, acompa\u00f1ado por Leandro Trica, gerente de Comunicaci\u00f3n y Relaciones Institucionales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y Ramiro Tiz\u00f3n, presidente del Colegio de Abogados de Jujuy. \u201cLas Comisiones M\u00e9dicas constituyen una instancia administrativa previa para la resoluci\u00f3n de conflictos laborales, que permite mayor previsibilidad y seguridad tanto para los trabajadores como para los empleadores\u201d, destac\u00f3 Lazarte. Y agreg\u00f3: \u201cEsta implementaci\u00f3n marca un avance significativo en la modernizaci\u00f3n del sistema laboral de la provincia y garantiza que ning\u00fan trabajador est\u00e9 sin el patrocinio letrado que la ley establece\u201d. Por su parte, Leandro Trica se\u00f1al\u00f3 la importancia de la coordinaci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y las instituciones involucradas: \u201cEl objetivo es consolidar un sistema moderno y accesible, con capacitaciones y tecnolog\u00eda que fortalezcan la prevenci\u00f3n de accidentes laborales y la eficiencia en la atenci\u00f3n de los casos\u201d. Tiz\u00f3n celebr\u00f3 la iniciativa del Ministerio y del Colegio de Abogados: \u201cLa implementaci\u00f3n de los registros de abogados y del patrocinio letrado obligatorio asegura la defensa t\u00e9cnica de los trabajadores y refuerza la seguridad jur\u00eddica en cada caso\u201d. Cabe destacar que estas Comisiones M\u00e9dicas buscan consolidar un sistema laboral m\u00e1s transparente, eficiente y accesible, promoviendo la prevenci\u00f3n de conflictos y fortaleciendo el di\u00e1logo social entre trabajadores, empleadores y Estado.