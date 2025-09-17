Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de la provincia inform\u00f3 que este mi\u00e9rcoles 17 de septiembre no habr\u00e1 actividad \u00e1ulica en los niveles medio y superior, en el marco de la conmemoraci\u00f3n del D\u00eda del Profesor. Seg\u00fan lo establece el anuario escolar, ayer, martes 16, cada instituci\u00f3n educativa de Jujuy llev\u00f3 adelante un acto \u00fanico en homenaje a Jos\u00e9 Manuel Estrada, reconocido escritor, orador y docente, cuya figura inspir\u00f3 la fecha. Por ello, hoy 17 de septiembre, los niveles medio y superior, tanto p\u00fablicos como privados no tendr\u00e1n clases en la provincia.