Jujuy da inicio a la 74° Fiesta Nacional de los Estudiantes con el desfile Bienvenida Primavera

La provincia se prepara para vivir el arranque de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), que comenzará este miércoles 17 de septiembre a las 18 horas en Ciudad Cultural con el tradicional desfile Bienvenida Primavera. Este evento marca el inicio oficial de dos semanas cargadas de color, creatividad y participación juvenil, en lo que constituye una de las celebraciones más importantes del calendario jujeño.

El Ente Autárquico Permanente confirmó el cronograma oficial que se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre, con actividades que incluyen los desfiles de carrozas, la elección provincial y nacional de representantes, el Congreso de la Juventud y la esperada entrega de premios. Ciudad Cultural volverá a ser el escenario principal, aunque también habrá encuentros en el Centro Cultural Manuel Belgrano, el Centro de Innovación Tecnológica y el Estadio 23 de Agosto.

Cronograma destacado de la FNE 2025

Miércoles 17/9 – Bienvenida Primavera, 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 18/9 – Desfile de Carrozas Grupo A, 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 19/9 – Desfile de Carrozas Grupo B, 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 20/9 – Desfile Doble, 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 21/9 – Exposición de Carrozas (14 a 18 hs) y Elección Paje 10 (19 hs) en Ciudad Cultural

Lunes 22/9 – Exposición de Carrozas (14 a 17 hs) y Elección Representante Provincial (20 hs)

Martes 23/9 – Congreso de la Juventud (8:30 hs, Centro de Innovación Tecnológica) y Desfile Doble (19 hs)

Miércoles 24/9 – Congreso de la Juventud y Exposición de Carrozas (16 a 22 hs)

Jueves 25/9 – Desfile Doble, 19 hs en Ciudad Cultural

Viernes 26/9 – Elección Nacional, 21 hs en el Estadio 23 de Agosto

Sábado 27/9 – Entrega de Premios, 18 hs en Ciudad Cultural

Con la llegada de la primavera, Jujuy vuelve a ponerse de fiesta: los estudiantes ya ultiman detalles para que carrozas, elecciones y actividades culturales llenen de alegría las calles de la capital.

Desfile Bienvenida Primavera

El Ente Autárquico informó el orden d pasada de las instituciones que participarán hoy de este desfile: