Jujuy al día celebra hoy sus Bodas de Plata

Quien les escribe se enfrenta hoy a la página en blanco (o a la pantalla, que es la página de nuestro tiempo) con una mezcla de vértigo y profundo orgullo. Veinticinco años. Un cuarto de siglo desde que Jujuy al día nació, no como un proyecto empresarial más, sino como un sueño en medio de la incertidumbre. Corría el año 2000, y el país se asomaba a uno de sus peores descalabros económicos y sociales. En ese contexto adverso, donde emprender era casi un acto de fe, nos animamos a proponer una idea que para muchos era incomprensible: un diario nativo digital para y sobre Jujuy.

Hoy, al celebrar nuestras Bodas de Plata, la memoria se vuelve un ejercicio ineludible. No se puede entender nuestro presente sin reconocer el camino transitado. Un camino que nunca fue sencillo. Hemos enfrentado:

La incomprensión inicial y la escasez de recursos económicos en una época en que internet era un territorio casi inexplorado en la provincia.

y la escasez de recursos económicos en una época en que internet era un territorio casi inexplorado en la provincia. Presiones políticas y económicas , que incluyeron desde el retiro discrecional de la pauta publicitaria en un intento por condicionar nuestra línea editorial, hasta maniobras que buscaron, sin éxito, disolvernos.

, que incluyeron desde el retiro discrecional de la pauta publicitaria en un intento por condicionar nuestra línea editorial, hasta maniobras que buscaron, sin éxito, disolvernos. Las crisis del país y de la provincia, que siempre golpearon, pero que nunca nos quitaron la convicción de que el periodismo independiente es un pilar de la democracia.

Sin embargo, a pesar de todo, aquí estamos. Y si estamos, es gracias a ustedes. En cada aniversario, he repetido una convicción que hoy cobra más fuerza que nunca: son ustedes, nuestros lectores, quienes nos han dado existencia. Fueron ustedes quienes ayudaron a construir este espacio y lo convirtieron en una referencia obligada para saber qué pasa en Jujuy, siendo hoy fuente de información para medios e individuos de todo el mundo.

Pero si hay un legado que me llena de un orgullo particular, que trasciende lo periodístico y lo empresarial, es haber sido una novedosa escuela de periodismo. Por nuestra redacción pasaron decenas de jóvenes estudiantes, muchos de los cuales hoy son colegas que prestigian las redacciones de radios, diarios y canales de toda la provincia e incluso de medios nacionales. Haber sido ese semillero, haber podido ofrecerles un espacio para dar sus primeros pasos y un salario para sostener su vocación, es quizás la inversión más grande y gratificante que hemos hecho.

Hoy, desde este lugar de paulatino retiro que el tiempo me impone, veo a las nuevas generaciones de periodistas que sostienen este diario y confirmó que la apuesta valió la pena. El mundo ha cambiado, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, pero los principios que nos dieron origen siguen intactos: el compromiso con la verdad, la defensa de la libertad de expresión y una línea editorial inquebrantable que tiene a Jujuy como principio y fin.

Este cuarto de siglo no es un punto de llegada, sino un hito en un camino que continúa. A mi esposa, compañera incondicional de cada riesgo; a mis hijos y nietos, que son el motor de cada día; al equipo que rema con profesionalismo y pasión; y, sobre todo, a ustedes, queridos lectores, gracias.

Brindemos por estas Bodas de Plata. Por la memoria de lo construido y por la certeza de que, mientras haya una historia jujeña que contar, aquí estaremos para hacerlo.

Lic. Hugo Rubén Calvó (Director de Jujuy al día…en paulatino retiro)