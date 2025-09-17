Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Coordinaci\u00f3n de Entornos Escolares Saludables (dependiente de la Direcci\u00f3n de Acompa\u00f1amiento Integral Educativo), llev\u00f3 a cabo una jornada de capacitaci\u00f3n en Primeros Auxilios y Reanimaci\u00f3n Cardiopulmonar (RCP) dirigida al personal de la Secretar\u00eda de Infraestructura Educativa. La actividad tuvo como objetivo brindar conocimientos fundamentales sobre c\u00f3mo actuar ante incidentes o emergencias, con especial foco en procedimientos esenciales como maniobras b\u00e1sicas de RCP, protocolo de actuaci\u00f3n ante accidentes cerebrovasculares (ACV), maniobra de Heimlich y primeros auxilios ante diferentes tipos de situaciones. Estas instancias de formaci\u00f3n permiten fortalecer las capacidades de respuesta del personal ante contextos cr\u00edticos, contribuyendo a la construcci\u00f3n de entornos laborales m\u00e1s seguros, preparados y comprometidos con el cuidado de la salud