Se ampl\u00edan las opciones para que los pasajeros elijan c\u00f3mo pagar sus viajes con tarjetas bancarias, c\u00f3digo QR, dispositivos con NFC o las tarjetas SUBE f\u00edsica y digital.\u00a0\u00a0 Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El sistema SUBE contin\u00faa ampliando sus funcionalidades en la provincia de Jujuy con el objetivo de modernizar el transporte p\u00fablico y facilitar la movilidad urbana a trav\u00e9s de incorporaci\u00f3n de nuevos medios de pago. Desde hoy, en colectivos de l\u00edneas municipales y provinciales que circulan por las ciudades de Palpal\u00e1 y San Salvador de Jujuy se permite abonar los viajes de manera m\u00e1s c\u00f3moda y flexible, con: Tarjetas de d\u00e9bito, cr\u00e9dito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnolog\u00eda NFC con esas tarjetas asociadas. Tarjeta SUBE, en su versi\u00f3n f\u00edsica o digital. C\u00f3digo QR. \u00bfQu\u00e9 l\u00edneas de colectivos de Jujuy aceptan nuevos medios de pago? Los nuevos medios de pago ya se encuentran operativos en: Jurisdicci\u00f3n Provincial: 10, 10AUY, 49, 49A, 49B, 49F. Jurisdicci\u00f3n Municipal Palpal\u00e1: 1A, 2B, 2B1, 3C, 4D, 4D1, 5E, 8H, 9I, 10J, 11K, 12L. Jurisdicci\u00f3n Municipal San Salvador de Jujuy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48I, 49, 52. \u00bfC\u00f3mo usarlos? Con tarjeta sin contacto, celular o reloj: acercar el medio de pago al lector del validador, debajo de la pantalla donde dice "Acerc\u00e1 tu tarjeta". Con c\u00f3digo QR: generar el c\u00f3digo en el celular desde la billetera electr\u00f3nica elegida y apuntarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador. Uso y beneficios El valor del pasaje se mantiene sin cambios, independientemente del medio de pago utilizado. Los beneficios otorgados por el Estado Nacional, como la Tarifa Social Federal, contin\u00faan disponibles para quienes usen la tarjeta SUBE, tanto f\u00edsica como digital. Adem\u00e1s de estas l\u00edneas recientemente incorporadas, la apertura de SUBE en Jujuy ya estaba operativa en los recorridos provinciales 3A, 6, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 15, 15A, 20, 25, 25A, 25B, 25C, 45, 45A, 47, 50, 50A, 52, 60, 91 y 92. Modernizaci\u00f3n del transporte p\u00fablico La implementaci\u00f3n de pagos abiertos en Jujuy se enmarca en el proceso de transformaci\u00f3n tecnol\u00f3gica que lleva adelante SUBE en todo el pa\u00eds, con el prop\u00f3sito de ampliar las opciones de pago, fomentar la inclusi\u00f3n financiera y digital, y consolidar un ecosistema que articula transporte, tecnolog\u00eda y servicios financieros. Este avance es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretar\u00eda de Transporte del Ministerio de Econom\u00eda, el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, el Banco Naci\u00f3n y Naci\u00f3n Servicios, empresa tecnol\u00f3gica del BNA responsable del desarrollo y la gesti\u00f3n de SUBE en m\u00e1s de 60 localidades. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, consultar las\u202fPreguntas frecuentes en la web oficial de SUBE o seguir las redes de SUBE en X,\u202fFacebook\u202fe\u202fInstagram.