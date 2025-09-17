M\u00e1s de 9.000 pasajeros ya disfrutaron del Tren Solar en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria. Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Tren Solar de la Quebrada no es solo un transporte: es la s\u00edntesis de una pol\u00edtica p\u00fablica que articula sustentabilidad, inclusi\u00f3n social, identidad cultural y desarrollo econ\u00f3mico en uno de los paisajes m\u00e1s emblem\u00e1ticos de Argentina y \u00fanico en Latinoam\u00e9rica. El Tren Solar de Jujuy desarrolla en articulaci\u00f3n con programas sociales, educativos, culturales y ambientales, impulsados junto a la Secretar\u00eda de Gesti\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n, liderada por Anal\u00eda Ruiz, Jornada destinadas de manera exclusiva para que los juje\u00f1os sean parte de esta experiencia. La gesti\u00f3n combina innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica con inclusi\u00f3n social, transform\u00e1ndolo en un modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) \u00fanico en la regi\u00f3n. El recorrido de 42 km une localidades como Volc\u00e1n, Tumbaya, Purmamarca, Maimar\u00e1 y Tilcara, conectando patrimonio natural, cultural y comunitario en cada viaje. Lunes de RSE: inclusi\u00f3n social en cada viaje en el Tren Solar El diferencial del proyecto est\u00e1 en c\u00f3mo gestiona su responsabilidad social. Cada lunes, el tren se dedica \u00edntegramente a escuelas, comunidades originarias, adultos mayores y organizaciones sociales que viajan de manera gratuita. En 2024 viajaron 5.355 personas, y hasta agosto 2025 ya disfrutaron de la experiencia m\u00e1s de 9.000 pasajeros, de manera 100% gratuitia. El pasado lunes disfrutaron de la experiencia del Tren Solar: los egresados del nivel primario Escuela 457 \u201cPapa Francisco\u201d San Pedro de Jujuy, los j\u00f3venes del Centro de d\u00eda CEMIR - de barrio Tupac Amaru - Alto Comedero entre ellos el equipo \u201cLos Chimuelos\u201d de torneos adaptados de diferentes deportes, y los abuelos del Hogar Guillerm\u00f3n. \u201cEl proyecto del Tren Solar de la Quebrada tiene m\u00faltiples desaf\u00edos a diario: creemos que el que la clave para continuar el camino que ya iniciamos, es mantener el equilibrio entre crecimiento tur\u00edstico, preservaci\u00f3n del entorno y participaci\u00f3n activa de las comunidades, y que todos los juje\u00f1os puedan ser parte de esta gran experiencia, el tren es suyo\u201d, destac\u00f3 Juan Cabrera Pte. del Ente Aut\u00e1rquico Tren Solar de la Quebrada. A m\u00e1s de un a\u00f1o de su puesta en marcha, el Tren Solar de la Quebrada en Jujuy se consolid\u00f3 como un modelo de gesti\u00f3n p\u00fablica y RSE, integrando pol\u00edtica, econom\u00eda, cultura y ambiente. No es solo un tren: es un s\u00edmbolo de c\u00f3mo una provincia puede generar oportunidades, fortalecer identidades y construir futuro sobre una base de sustentabilidad real.