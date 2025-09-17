La estrategia se enmarca en un convenio firmado recientemente entre el Ministerio de Salud de Jujuy y el INCUCAI Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, y el vicepresidente del Instituto Nacional Central \u00danico Coordinador de Ablaci\u00f3n e Implante (INCUCAI), Richard Malan, realizaron el \u00faltimo viernes la firma del convenio y compromisos de gesti\u00f3n en el marco del Programa de Enfermedad Renal Cr\u00f3nica Avanzada (ERCA) que en la provincia tendr\u00e1 como referencia al Servicio de Nefrolog\u00eda del Hospital Pablo Soria. El Programa ERCA apunta a promover la detecci\u00f3n temprana, estadificaci\u00f3n, registro y cuidado integral de la persona que transita esta patolog\u00eda, disponiendo de consultorio espec\u00edfico para el abordaje, de modo que todo el proceso de atenci\u00f3n que requiere el paciente se realice dentro de una misma instituci\u00f3n. A su vez, busca desarrollar y poner en funcionamiento un registro \u00fanico nacional de enfermedad renal cr\u00f3nica avanzada. \u201cComo parte de un trabajo federal, Jujuy asume la responsabilidad de fortalecer la respuesta a las personas con enfermedad renal cr\u00f3nica avanzada con base en el Hospital Pablo Soria, destacando que la provincia ya trabaja en el abordaje integral de esta patolog\u00eda en estad\u00edos iniciales a trav\u00e9s de las acciones del Plan Estrat\u00e9gico de Salud II\u201d, explic\u00f3 el responsable del Centro \u00danico Coordinador de Ablaci\u00f3n e Implante (CUCAIJUY), Luis Luna.\u201cA partir de este convenio, sumamos ahora la creaci\u00f3n de los consultorios ERCA cuyos objetivos son mejorar las condiciones cl\u00ednicas de ingreso a tratamientos sustitutivos, es decir, que la personas llegue de la mejor forma a hemodi\u00e1lisis, di\u00e1lisis peritoneal y trasplante renal; evitar complicaciones cardiovasculares y mejorar el acceso a lista de espera y trasplante renal\u201d, agreg\u00f3 Luna.