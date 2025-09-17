Se trata de una modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen que se financia con un recargo en la factura de todos los usuarios de la Argentina que acceden a la red. La iniciativa es parte del proyecto de Presupuesto 2026 y depende de su aprobaci\u00f3n Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Poder Ejecutivo Nacional present\u00f3 el proyecto de Presupuesto 2026, que propone modificar radicalmente el r\u00e9gimen de subsidios al gas natural en el pa\u00eds. La iniciativa prev\u00e9 la eliminaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n del r\u00e9gimen de zonas fr\u00edas, una medida implementada en 2021, y excluir\u00eda de este beneficio a m\u00e1s de 3 millones de hogares que obtuvieron descuentos en sus facturas en los \u00faltimos a\u00f1os. Esta eliminaci\u00f3n afectar\u00eda especialmente a usuarios de Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Santa Fe y Mendoza, donde los inviernos son templados y la cobertura hab\u00eda generado una ampliaci\u00f3n significativa en la cantidad de beneficiarios. Depender\u00e1 del Congreso la aprobaci\u00f3n de este \u00edtem. El art\u00edculo 72 del proyecto de ley establece de manera directa: \u201cDer\u00f3ganse los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba y 8\u00ba de la Ley N\u00ba 27.637\u201d, lo que implica que, bajo la administraci\u00f3n de Javier Milei, se revierte el alcance sancionado en 2021 y el subsidio vuelve a restringirse exclusivamente a la regi\u00f3n patag\u00f3nica, la Puna y el departamento Malarg\u00fce de Mendoza, tal como planteaba el R\u00e9gimen de Zona Patag\u00f3nica sancionado en 2002. Un informe de la consultora Econom\u00eda y Energ\u00eda se\u00f1ala que 4,2 millones de usuarios acceden actualmente a alg\u00fan subsidio por Zona Fr\u00eda, y que el 72% de ellos reside en Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Santa Fe y Mendoza. Mendoza exhibe una temperatura promedio igual a la media nacional (15,5\u2103), mientras que Buenos Aires, C\u00f3rdoba y Santa Fe superan ese registro t\u00e9rmico. En contraste, las provincias patag\u00f3nicas, que enfrentan las temperaturas m\u00e1s bajas, concentran solo el 17% de los beneficiarios del sistema. Para el Gobierno, la ampliaci\u00f3n a zonas templadas desvirtu\u00f3 la l\u00f3gica original del r\u00e9gimen, que durante casi veinte a\u00f1os prioriz\u00f3 regiones de bajas temperaturas y menores ingresos. El programa de Zonas Fr\u00edas siempre fue objeto de debate, pero el fondo que lo sostiene no depende de recursos estatales directos: todos los usuarios de gas natural por redes \u2014cerca de nueve millones\u2014 pagan un recargo adicional (6,8%) en sus facturas para alimentar el esquema de descuentos. El Gobierno nacional increment\u00f3 ese recargo en cinco ocasiones durante 2025, debido al desequilibrio generado por la ampliaci\u00f3n de beneficiarios, lo que llev\u00f3 al fondo fiduciario a exhibir un d\u00e9ficit estructural. Otra modificaci\u00f3n clave figura en el art\u00edculo 70 del texto oficial: el recargo m\u00e1ximo se limitar\u00e1 al 7,5% del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Adem\u00e1s, el Poder Ejecutivo Nacional podr\u00e1 subir o bajar ese recargo hasta un 50%. Los fondos obtenidos podr\u00e1n utilizarse para compensar consumos previos de usuarios comerciales del Servicio General P, ampliando el espectro de posibles destinatarios antes del nuevo r\u00e9gimen. La reforma afecta de lleno al dise\u00f1o y la l\u00f3gica distributiva del subsidio. La ley actual otorga un descuento general del 30% en el valor del gas para hogares incluidos en zonas fr\u00edas \u2014que sube al 50% para quienes tienen planes sociales o forman parte de instituciones de bien p\u00fablico\u2014. El informe de Econom\u00eda y Energ\u00eda indica que, tras la ampliaci\u00f3n de 2021, el consumo por usuario en esas zonas aument\u00f3 un 8,8% entre 2021 y 2024, mientras que en el resto del pa\u00eds el consumo cay\u00f3 un 6,8%. El an\u00e1lisis subraya que, antes de la ampliaci\u00f3n, la zona fr\u00eda se justificaba por el mayor consumo en la Patagonia, debido a condiciones clim\u00e1ticas y socioecon\u00f3micas particulares, a diferencia de lo que ocurri\u00f3 tras sumar regiones con temperaturas benignas y mayor producto per c\u00e1pita. La extensi\u00f3n implementada durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez multiplic\u00f3 por cuatro la cantidad de usuarios con descuentos. Con la propuesta actual, el acceso al beneficio y su financiamiento quedar\u00e1n redefinidos. Un medio especializado precisa que, tras la derogaci\u00f3n de art\u00edculos clave del r\u00e9gimen, los subsidios estar\u00edan focalizados en hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento Malarg\u00fce: aproximadamente un mill\u00f3n de viviendas conservar\u00e1n el descuento del 50%, seg\u00fan la norma de 2002. La delimitaci\u00f3n de la cobertura se realiza exclusivamente por ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, sin criterios socioecon\u00f3micos. Bajo esta nueva normativa, se persigue \u201cmayor equidad y uso racional de la energ\u00eda\u201d, como fija el proyecto del fondo fiduciario. Adem\u00e1s, se habilita la actualizaci\u00f3n de procedimientos administrativos y se otorga a la Secretar\u00eda de Energ\u00eda, dependiente del Ministerio de Econom\u00eda, la potestad de reglamentar la asignaci\u00f3n de recursos y los mecanismos de compensaci\u00f3n para las empresas prestadoras. El esquema de Zona Fr\u00eda funcion\u00f3 desde 2021 como complemento del hist\u00f3rico fondo de la Patagonia. El Presupuesto 2026 prev\u00e9 modificar tanto la denominaci\u00f3n como el destino de los fondos recaudados, dejando de mencionar el subsidio a residenciales y permitiendo su uso para consumos comerciales, eliminando referencias a una cobertura universal. Es probable que el fondo fiduciario registre excedentes, ya que solo deber\u00e1 cubrir los subsidios para un mill\u00f3n de hogares, dejando fuera a m\u00e1s de tres millones de beneficiarios integrados desde 2021. De manera paralela, el texto oficial refuerza el objetivo de actualizar los procedimientos y distribuir los recursos bajo principios de \u201cequidad y uso racional de la energ\u00eda\u201d, dentro de la \u00f3rbita del ente regulador. Agust\u00edn Maza Fuente