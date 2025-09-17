Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 En la sala de reuniones del Concejo Deliberante de la Capital, concejales entregaron a la periodista Claudia Figueroa, una placa conmemorativa por el D\u00eda del Periodista, que por diversos motivos no pudo recibir en el acto de entrega que se realiz\u00f3 en el mes de junio. Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifest\u00f3: "desde el Concejo Deliberante, hicimos un reconocimiento a periodistas, a comunicadores de nuestra Ciudad que realmente cumplen una tarea esencial para el sistema republicano de Gobierno y para el sistema democr\u00e1tico; en ese sentido una de las galardonadas fue Claudia Figueroa que cumple una funci\u00f3n en un medio muy conocido de nuestra Ciudad, en canal 7, en LW8, incluso en un horario que es emblem\u00e1tico para la radiofon\u00eda juje\u00f1a; ese horario que condujeron gente como Maru Fascio, como Pajarito Conde, como el Perrito Sol\u00eds y tantos otros que hicieron historia en la radiofon\u00eda de San Salvador de Jujuy, as\u00ed que fue un gusto poderla reconocer, poderle entregar esta menci\u00f3n que no pudimos hacerla en el mes de junio porque ella ten\u00eda un problema personal pero para nosotros es un verdadero gusto". As\u00ed mismo, el concejal Aguiar agreg\u00f3, "como dec\u00edamos reci\u00e9n, sus preguntas picantes a m\u00ed me toca ser entrevistado por ella permanentemente para cumplir con esta obligaci\u00f3n que tenemos los funcionarios p\u00fablicos que es la rendici\u00f3n de cuentas, son fundamentales para poder dar a conocer lo que pasa en el Concejo Deliberante, en la Municipalidad y en la provincia de Jujuy, as\u00ed que un saludo a Claudia y por supuesto las felicitaciones a su ejercicio de la profesi\u00f3n y a trav\u00e9s de ella a todos los que ejercen est\u00e1 profesi\u00f3n tan importante para la vida democr\u00e1tica". Por su parte, la periodista Claudia Figueroa, declar\u00f3, "la verdad que es un orgullo para cualquier trabajador de prensa, pero para m\u00ed en particular recibir un premio o un reconocimiento de los concejales de la Capital". Y continu\u00f3 dedicando el galard\u00f3n a su hijo, "porque ha sido la persona que me acompa\u00f1\u00f3 siempre, y es la persona que cuando pasan los momentos m\u00e1s dif\u00edciles est\u00e1 a m\u00ed lado". Figueroa se despidi\u00f3 enviando un mensaje para los periodistas y futuros profesionales que eligen seguir esta carrera a lo largo de su vida, dese\u00e1ndoles que puedan recibir galardones como este y sentirse tan orgullosos de lo que hacen, que: "siempre peleen por su profesi\u00f3n que es lo m\u00e1s importante, que usen mucho su propio razonamiento, que usen mucho su propia l\u00f3gica, que estudien, que averig\u00fcen, que indaguen, que lean, es el mejor capital que puede tener un periodista. Siempre poder verificar la informaci\u00f3n que tienen, no una verificaci\u00f3n simple sino una verificaci\u00f3n triple para que el d\u00eda de ma\u00f1ana cuando se hable del tema tengan las causas justificadas y verificadas y proteger la fuente; eso es indispensable en nuestro medio, saber qui\u00e9n te da la informaci\u00f3n, qu\u00e9 tipo de informaci\u00f3n recib\u00eds y obviamente seguir adelante", concluy\u00f3. Estuvieron presentes, entregando el reconocimiento a Claudia Figueroa, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, los concejales: N\u00e9stor Barrios, Mar\u00eda Gal\u00e1n, Leandro Giubergia, Blanca Ontiveros y Liliana Gim\u00e9nez.