Las unidades alimentarias se distribuir\u00e1n el jueves 18 y viernes 19 de septiembre a familias del Programa Comer en Casa Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, informa que los d\u00edas jueves 18 y viernes 19 de septiembre, se ejecutar\u00e1 la entrega de unidades alimentarias del Programa \u201cComer en Casa\u201d, a familias de Palma Sola, El Talar y Vinalito. Integrantes del equipo t\u00e9cnico del Plan Social Nutricional Provincial y las autoridades de las intendencias de Palma Sola y El Talar, y la comisi\u00f3n municipal de Vinalito, organizaron en conjunto el operativo de entrega de m\u00f3dulos alimentarios destinados a las familias de esa regi\u00f3n. En Palma Sola tendr\u00e1 lugar el jueves 18 de septiembre, en el comedor municipal \u201cMadre Teresa de Calcuta\u201d, ubicado en avenida Eva Per\u00f3n s\/n, barrio Municipal, de 10:00 a 17:00. En El Talar, se realizar\u00e1 el viernes 19 de septiembre, en el Centro Integrador Comunitario, de 10:00 a 17:00. El operativo en Vinalito, se concretar\u00e1 el viernes 19 de septiembre, en el sal\u00f3n municipal, ubicado en avenida 16 de Agosto Manzana 20 lote 4 (frente a la plaza), de 10:00 a 17:00. Desde la cartera provincial se recomienda a los titulares del programa concurrir a los centros de distribuci\u00f3n con el DNI del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado \u00danico de Discapacidad (C.U.D.).