Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La Direcci\u00f3n Provincial de Estad\u00edstica y Censos de la Provincia de Jujuy (DIPEC) present\u00f3 la valorizaci\u00f3n de la canasta de crianza de la primera infancia, la ni\u00f1ez y la adolescencia para la provincia, acorde a los planteos expuestos en el documento \u201cCosto de consumos y cuidados de la primera infancia, la ni\u00f1ez y la adolescencia\u201d difundido en junio del 2023 por la entonces Direcci\u00f3n Nacional de Econom\u00eda, Igualdad y G\u00e9nero del Ministerio de Econom\u00eda de la Naci\u00f3n y las notas metodol\u00f3gicas de los informes t\u00e9cnicos de la \u201cValorizaci\u00f3n mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la ni\u00f1ez y la adolescencia\u201d del Instituto Nacional de Estad\u00edsticas y Censos (INDEC). El estudio, que contempla tanto el costo de los bienes y servicios como el del tiempo destinado al cuidado, estima los siguientes montos mensuales por ni\u00f1o o ni\u00f1a seg\u00fan el grupo etario. Seg\u00fan el \u00faltimo informe de la Direcci\u00f3n Provincial de Estad\u00edstica y Censos (DiPEC), el valor de la canasta de crianza en Jujuy correspondiente a agosto de 2025 registr\u00f3 los siguientes valores: Menor de 1 a\u00f1o: $424.469,62 De 1 a 3 a\u00f1os: $502.792,27 De 4 a 5 a\u00f1os: $419.907,91 De 6 a 12 a\u00f1os: $525.070,72