Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy, a trav\u00e9s del \u00c1rea de Educaci\u00f3n Digital dependiente de la Direcci\u00f3n de Innovaci\u00f3n Educativa, llev\u00f3 a cabo una capacitaci\u00f3n destinada a 63 coordinadores pedag\u00f3gicos de Escuelas Secundarias Rurales mediadas por TIC de la provincia. La jornada se desarroll\u00f3 en el Espacio Escuela del Centro de Innovaci\u00f3n Educativa, con el prop\u00f3sito de presentar y poner en funcionamiento las ADM (Aulas Digitales M\u00f3viles). Durante el primer momento, los coordinadores conocieron en detalle los componentes que integran el equipamiento, sus conexiones, el uso del proyector, los cuidados b\u00e1sicos y se brind\u00f3 recomendaciones t\u00e9cnicas para garantizar un mejor rendimiento de los dispositivos. Para el segundo momento, se abord\u00f3 espec\u00edficamente la configuraci\u00f3n para conexi\u00f3n a internet a trav\u00e9s del router del ADM, punto fundamental para asegurar el acceso digital en contextos rurales. Adem\u00e1s aprendieron a realizar cambio de contrase\u00f1a del router y a resolver posibles situaciones que se pueden presentar en la conectividad diaria de las zonas rurales. Asimismo, se subray\u00f3 la importancia del trabajo articulado con los Referentes T\u00e9cnicos Escolares. La capacitaci\u00f3n concluy\u00f3 con un espacio de consultas y sugerencias lo que permiti\u00f3 intercambiar experiencias y necesidades propias de cada instituci\u00f3n. Posteriormente, se presentaron las propuestas de la Direcci\u00f3n de Innovaci\u00f3n Educativa y las del Centro de Innovaci\u00f3n Educativa (CIE) haciendo especial \u00e9nfasis en el acompa\u00f1amiento a proyectos steam y su impacto en las pr\u00e1cticas innovadoras en las escuelas rurales. Finalmente, se invit\u00f3 a los participantes a sumarse y aprovechar estas iniciativas que buscan fortalecer la inclusi\u00f3n digital y el aprendizaje significativo en la comunidad educativa. Para finalizar, los participantes exploraron distintas experiencias con el equipamiento tecnol\u00f3gico disponible en el espacio: desde el uso de lupas digitales y microscopios, hasta la interacci\u00f3n con kits de rob\u00f3tica, descubriendo as\u00ed las posibilidades que estas herramientas ofrecen para enriquecer las propuestas educativas.