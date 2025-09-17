Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy, a trav\u00e9s de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), invita a todos los proveedores interesados a participar en el Concurso de Precios N\u00b0 5\/2025, cuyo objeto es la adquisici\u00f3n de equipamiento de cocina destinado a comedores escolares, en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE). Los proveedores pueden obtener el pliego de bases y condiciones de forma gratuita y en formato electr\u00f3nico en el sitio web oficial del Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy y tambi\u00e9n puede descargarse directamente desde este enlace: Descargar Pliego de Bases y Condiciones Se pueden cotizar uno, varios o todos los lotes de forma individual. Los precios deben ser finales, incluyendo todos los impuestos, seguros y costos de transporte hasta el lugar de entrega dentro del Gran Jujuy. Las ofertas se recibir\u00e1n de manera presencial hasta el 29 de septiembre de 2025 a las 13:00 horas en las oficinas de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) -Secretar\u00eda de Cr\u00e9dito Educativo, ubicadas en Calle Rep\u00fablica de L\u00edbano N\u00b0 226, 1\u00b0 piso, en el Barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. El acto de apertura de los sobres se llevar\u00e1 a cabo el mismo d\u00eda a las 15:30 horas, en la misma direcci\u00f3n. Para cualquier consulta, los interesados pueden contactarse con la Unidad Coordinadora del Programa al correo electr\u00f3nico contrataciones.adquisiciones@promace.jujuy.edu.ar