Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El programa \u201cComer en Casa\u201d tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, concret\u00f3 una nueva entrega de unidades alimentarias a familias de la regi\u00f3n de los Valles, en el marco del programa \u201cComer en Casa\u201d, que forma parte del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.). Las distribuciones se llevaron adelante conforme al cronograma establecido en El Carmen, San Antonio, Los Alisos, Monterrico, Puesto Viejo, Los Lapachos, Aguas Calientes, Pampa Blanca y Yala, incluyendo adem\u00e1s a las localidades de Le\u00f3n, Lozano y Laguna de Tesorero. Cada operativo fue organizado por el equipo t\u00e9cnico del Pla.So.Nu.P. junto a autoridades municipales y Unidades de Gesti\u00f3n Local, garantizando la log\u00edstica y asegurando que la asistencia llegue en tiempo y forma a las familias beneficiarias. El programa \u201cComer en Casa\u201d tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, mediante la provisi\u00f3n de alimentos de primera necesidad y consumo cotidiano. De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de acompa\u00f1ar y cuidar a las familias m\u00e1s vulnerables de la provincia.