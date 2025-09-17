Jujuy al d\u00eda \u00ae - Agua Potable de Jujuy informa que se llevar\u00e1 a cabo una interrupci\u00f3n del servicio de agua potable en la localidad de Palma Sola Este corte se debe a trabajos de reparaci\u00f3n en las redes y afectar\u00e1 a toda la comunidad. Las reparaciones se realizar\u00e1n espec\u00edficamente en el acueducto principal DN 200, en el sector de Isla Chica. El servicio se interrumpir\u00e1 a partir de las 16:00 hs hasta las 19:00 hs aproximadamente. El operativo a cargo estar\u00e1 conformado por personal de redes tanto de Libertador General San Mart\u00edn como de Palma Sola. Se recomienda a los usuarios almacenar agua durante las horas previas al corte para cubrir sus necesidades b\u00e1sicas. Agradecemos su colaboraci\u00f3n y comprensi\u00f3n.