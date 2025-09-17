Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano informa a la poblaci\u00f3n que se detectaron llamadas telef\u00f3nicas y publicaciones fraudulentas en las que personas, utilizando el logo y nombre de esta instituci\u00f3n, intentan recabar informaci\u00f3n personal y sensible de los ciudadanos. Desde esta instituci\u00f3n NO se realizan llamadas telef\u00f3nicas ni env\u00edan mensajes de WhatsApp, ni correos electr\u00f3nicos o publicaciones en redes sociales para solicitar datos personales, ni ofrece bonos o beneficios econ\u00f3micos a trav\u00e9s de estos medios. Cualquier comunicaci\u00f3n en la que se solicite este tipo de informaci\u00f3n es FALSA Recomendaciones: \u2022 No proporciones informaci\u00f3n personal, como n\u00fameros de documento, claves bancarias o datos sensibles, por tel\u00e9fono, mensajes o correos electr\u00f3nicos. \u2022 Verifica siempre la autenticidad de las comunicaciones que recibes. \u2022 Si recibes una llamada o mensaje sospechoso, rep\u00f3rtalo de inmediato.\u2022No completes formularios ni introduzcas contrase\u00f1as.