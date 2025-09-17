Anuncian cortes de energía por tareas de mantenimiento en Palpalá

Jujuy al día ® – Informamos que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizarán tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones de nuestro sistema.
Con este fin, será necesario efectuar una interrupción programada en las siguientes zonas y horarios:
JUEVES 18/09/2025
PALPALA: Planta GIRSU y zonas aledañas.
Horario: 08:00 a 14:00Hs. aproximadamente.
PALPALA: B° Güemes (entre calles Ecuador, Uruguay, Bolivia, Colombia) y zonas aledañas.
Horario: 10:00 a 11:00Hs. aproximadamente.
PALPALA: B° Güemes (entre calles Ecuador, Panamá, Bolivia, Guatemala) y zonas aledañas.
Horario: 11:30 a 12:30Hs. aproximadamente.
Agradecemos tomar las precauciones necesarias durante la duración de dicha interrupción a fin de evitar mayores inconvenientes.
Por consultas y/o requerimientos te recordamos nuestros canales oficiales de contacto disponibles las 24hs. A través de este link: https://linktr.ee/ejesa