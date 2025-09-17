La v\u00edctima fue asesinada de 57 pu\u00f1aladas, hubo dos absueltos y 8 a\u00f1os de impunidad. A Javier Saavedra lo encontraron sin vida en la alcaid\u00eda de Salta donde estaba detenido. Tras la absoluci\u00f3n del marido de la v\u00edctima y de otro sospechoso, postergaron una semana la primera audiencia contra los hermanos Saavedra. Jujuy al d\u00eda \u00ae - Jimena Beatriz Salas ten\u00eda 44 a\u00f1os cuando la asesinaron de 50 pu\u00f1aladas en Vaqueros, en su casa a las afueras de la ciudad de Salta. Ocurri\u00f3 en enero de 2017. Ocho a\u00f1os m\u00e1s tarde, el caso sigue impune. Despu\u00e9s de la absoluci\u00f3n de dos personas, este martes deb\u00eda comenzar un nuevo juicio. Pero el principal acusado apareci\u00f3 muerto en la alcaid\u00eda donde estaba detenido. Javier Saavedra apareci\u00f3 sin vida en un ba\u00f1o de la Alcaid\u00eda General. Lo encontr\u00f3 el lunes otro de los internos de esa instalaci\u00f3n policial. Lo trasladaron al Hospital del Milagro, pero lleg\u00f3 muerto. Javier Saavedra era uno de los tres hermanos que fueron detenidos en septiembre de 2022, en una segunda instancia de la investigaci\u00f3n por el femicidio. Ayer deb\u00edan comparecer en los tribunales Javier, Adri\u00e1n y Carlos Saavedra. Est\u00e1n se\u00f1alados como coautores "del delito de homicidio calificado por alevos\u00eda, ensa\u00f1amiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o m\u00e1s personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas". La primera audiencia de debate estaba programada para las 16, pero se posterg\u00f3 para el mi\u00e9rcoles 24 de septiembre, inform\u00f3 el Ministerio P\u00fablico Fiscal de Salta. Los investigadores descartaron la intervenci\u00f3n de terceras personas en la muerte de Javier Saavedra. Incluso deslizaron haber encontrado manuscritos entre su ropa. La herida mortal fue hecha con un objeto cortante en el brazo izquierdo. Muri\u00f3 por un shock hipovol\u00e9mico. De forma preventiva, fueron suspendidos temporalmente cuatro trabajadores del Departamento de Vigilancia y Tratamiento. El tribunal est\u00e1 compuesto por los jueces Jos\u00e9 Luis Riera, M\u00f3nica Faber y Maximiliano Troyano. Se espera que el debate se extienda hasta fines de octubre. Pedro Arancibia, abogado de la familia de Salas, asegur\u00f3 que las pruebas eran "contundentes". Dijo que "una pericia lo describ\u00eda como psic\u00f3pata, narcisista, egoc\u00e9ntrico y manipulador". 57 pu\u00f1aladas, dos absueltos y dos hermanos a\u00fan en juicio El cuerpo de Jimena Beatriz Salas fue hallado por su esposo, Federico Nicol\u00e1s Cajal Gauffin, en el piso de la cocina comedor de su casa, cubierto con un charco de sangre. Salas hab\u00eda sufrido 57 pu\u00f1aladas. La investigaci\u00f3n apunt\u00f3 en el inicio a un robo. Adem\u00e1s del cad\u00e1ver de la mujer, en la vivienda estaban sus hijas mellizas, entonces de 3 a\u00f1os. Las hab\u00edan encerrado en el ba\u00f1o. Seg\u00fan la autopsia, la mujer presentaba signos de defensa y que hab\u00eda sido apu\u00f1alada con dos cuchillos. En el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio, los fiscales consideraron que la conducta desplegada por Cajal deriv\u00f3 en "una manifiesta obstrucci\u00f3n de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueron sustra\u00eddos por los autores del homicidio, en ocasi\u00f3n de ejecutar el hecho principal". Aunque a\u00fan no se sab\u00eda qui\u00e9nes hab\u00edan sido los autores materiales del crimen, apuntaron a Vargas por brindar activa colaboraci\u00f3n. La acusaci\u00f3n era por "encubrimiento agravado" del delito de "homicidio cu\u00e1druplemente calificado por ser cometido con ensa\u00f1amiento, alevos\u00eda, criminis causa y violencia de g\u00e9nero". Cajal y Sergio Horacio Vargas, imputado como "part\u00edcipe secundario", llegaron a juicio en mayo de 2021. La sala VII del Tribunal de Juicio de Salta absolvi\u00f3 a ambos por el beneficio de la duda. Los fiscales hab\u00edan solicitado 5 a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n para el viudo, mientras que para Vargas hab\u00edan pedido la pena de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n como "part\u00edcipe secundario del delito de homicidio calificado por ensa\u00f1amiento, alevos\u00eda, criminis causa y femicidio". En septiembre de 2022, casi un a\u00f1o y medio despu\u00e9s del primer juicio y cinco luego del femicidio, los tres hermanos Saavedra fueron detenidos. Ya en esa primera instancia quedaron acusados provisoriamente del delito de "homicidio calificado por alevos\u00eda, ensa\u00f1amiento, criminis causa, por el concurso predeterminado de dos o m\u00e1s personas y femicidio". Llegaron a ellos tras explorar una nueva l\u00ednea de investigaci\u00f3n, en la que intervino una unidad fiscal creada ad hoc para la investigaci\u00f3n del femicidio de Salas. En el lugar del crimen se encontr\u00f3 material gen\u00e9tico de Javier y Carlos Saavedra. Si bien no hab\u00eda rastros gen\u00e9ticos de Adri\u00e1n, no se descartaba su presencia en la casa al momento del femicidio. El juicio estaba previsto originalmente para el 1\u00b0 de septiembre, pero su inicio se fue postergando por los pedidos de la defensa. La audiencia y la decisi\u00f3n del Tribunal La resoluci\u00f3n fue anunciada esta ma\u00f1ana en una audiencia en la que participaron los jueces Jos\u00e9 Luis Riera (presidente), M\u00f3nica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Estuvieron presentes los fiscales de la Unidad Fiscal, M\u00f3nica Poma, Gabriel Gonz\u00e1lez y Leandro Flores, junto al defensor de los imputados, Marcelo Arancibia. La familia de la v\u00edctima estuvo representada por el abogado querellante Pedro Javier Arancibia. Tras escuchar a las partes, el tribunal determin\u00f3 que, por cuestiones humanitarias y con el objetivo de garantizar el derecho de defensa, el inicio del juicio se postergue hasta el 24 de septiembre.