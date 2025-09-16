Jujuy al d\u00eda \u00ae - Estudiantes de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana del IUPS realizaron un importante relevamiento territorial en distintos sectores del barrio Alto Comedero, dentro del proyecto de investigaci\u00f3n \u201cEstudio de las condiciones socio-ambientales y su vinculaci\u00f3n con el delito\u201d. Este trabajo, coordinado por el Observatorio de Seguridad junto al IUPS, busca algo fundamental: contar con informaci\u00f3n real y actualizada que permita dise\u00f1ar pol\u00edticas p\u00fablicas para prevenir el delito y la violencia en los barrios. A trav\u00e9s de observaci\u00f3n directa, entrevistas a referentes barriales y la elaboraci\u00f3n de mapas georreferenciados, los estudiantes pudieron aplicar lo aprendido en las aulas y, al mismo tiempo, acercarse a las problem\u00e1ticas reales de la comunidad. Este logro fue posible gracias al compromiso de los estudiantes, el acompa\u00f1amiento de sus docentes, la Dra. Vanesa Robles Garc\u00eda y el Crio. Mayor Luis M\u00e9ndez, junto al apoyo de la Coordinadora Acad\u00e9mica, Lic. Anal\u00eda Guerra, y del Rector del IUPS, Dr. Sim\u00f3n Cabezas.