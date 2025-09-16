Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Compa\u00f1\u00eda de Seguros de Jujuy llevar\u00e1 a cabo una nueva edici\u00f3n de su iniciativa "Seguro Cerca de Vos" los d\u00edas 17 y 18 de septiembre. El programa tiene como objetivo brindar jornadas de asesoramiento y atenci\u00f3n personalizada a los habitantes de Palma Sola, facilitando el acceso a sus servicios y resolviendo dudas de manera directa. La oficina m\u00f3vil de atenci\u00f3n funcionar\u00e1 en la Municipalidad de Palma Sola, ubicada en Av. Dom\u00ednguez s\/n. El horario de atenci\u00f3n ser\u00e1 de 9 a 13 horas en ambas jornadas. Tr\u00e1mites y documentaci\u00f3n necesaria Durante estas jornadas, los vecinos podr\u00e1n realizar diversos tr\u00e1mites y consultas. La presencia de agentes de la compa\u00f1\u00eda asegura un asesoramiento completo para quienes deseen informarse o gestionar sus p\u00f3lizas. Para realizar los tr\u00e1mites, se solicita a los interesados que asistan con la siguiente documentaci\u00f3n: DNI del titular. Recibo de sueldo y CBU del titular. DNI de los adherentes o beneficiarios, en caso de que corresponda. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Compa\u00f1\u00eda de Seguros de Jujuy de acercar sus servicios a las distintas localidades de la provincia, ofreciendo un espacio de atenci\u00f3n y acompa\u00f1amiento a sus asegurados y a la comunidad en general.