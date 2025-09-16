El siniestro ocurri\u00f3 este domingo a primera hora de la ma\u00f1ana, a unos 20 kil\u00f3metros de la ciudad de Chepes. Los ocupantes de una camioneta Ford Ranger fueron trasladados al hospital local, pero solo presentaron escoriaciones Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un siniestro vial se registr\u00f3 este domingo alrededor de las 07:10 sobre la Ruta Nacional 141, a unos 20 kil\u00f3metros de la ciudad de Chepes, donde una camioneta protagoniz\u00f3 un vuelco. El veh\u00edculo involucrado fue una Ford Ranger blanca, dominio OHJ 682, en la que viajaban dos hombres oriundos de la provincia de Jujuy. El conductor fue identificado con el apellido Tocon\u00e1s, de 34 a\u00f1os, domiciliado en el departamento Ledesma, mientras que su acompa\u00f1ante, de apellido Rueda, de 50 a\u00f1os, es vecino de Libertador General San Mart\u00edn. Seg\u00fan la informaci\u00f3n policial, los ocupantes circulaban en sentido oeste\u2013este, desde Mendoza hacia Jujuy, cuando por causas que a\u00fan se investigan el conductor perdi\u00f3 el control del rodado y se produjo el vuelco en inmediaciones del puesto La Florida. Personal m\u00e9dico se hizo presente en el lugar y determin\u00f3 el traslado de ambos al hospital local, donde se constat\u00f3 que solo presentaban escoriaciones leves. En el sitio trabaj\u00f3 personal policial y de la Unidad Sexta de Control de Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial, quienes realizaron las planimetr\u00edas, placas fotogr\u00e1ficas y los test de alcoholemia correspondientes, que arrojaron resultado negativo (0,0 g\/l).