Sadir inauguró un moderno tomógrafo en el hospital “San Roque”

Jujuy al día ® – El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, puso en funcionamiento un tomógrafo odontológico de última generación que agilizará estudios complejos del área bucomaxilofacial, optimizando y dotando de mayor calidad el servicio público de diagnóstico por imágenes.

El mandatario compartió este importante acontecimiento con la directora del nosocomio, Ana Otero, y equipo de profesionales. Además, recorrió el hospital y contempló las obras edilicias en curso.

Otero explicó que el tomógrafo es de “alta resolución y precisión” y recalcó que “ayudará a agilizar el trabajo del equipo de profesionales odontólogos y médicos”.

Puntualizó que “tendremos más precisión en los datos, a través de una tomografía tridimensional”.

En cuanto al crecimiento del hospital, ponderó el “desarrollo de los diagnósticos”.“La salud pública crece y da respuestas a los jujeños”, aseveró.En otro orden, destacó la disposición y el acompañamiento continuo del gobernador a favor del hospital. “Todo lo que comprometió en materia de salud, está cumpliendo”, señaló.

Refirió que el “San Roque” está próximo a cumplir 175 años de invaluables servicios a los jujeños y finalizó subrayando que “queremos inaugurar obras para seguir creciendo con la atención”.