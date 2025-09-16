Las acciones resaltan la importancia de adoptar h\u00e1bitos saludables y prevenir conductas de riesgo Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy) form\u00f3 parte de la tradicional Pintada Estudiantil realizada en Ciudad Cultural, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, llevando adelante una jornada marcada por la concientizaci\u00f3n, la creatividad y la participaci\u00f3n activa de la comunidad juje\u00f1a. La presencia institucional estuvo acompa\u00f1ada por la emblem\u00e1tica llama de InProJuy. A lo largo de la jornada, el personal de la instituci\u00f3n acompa\u00f1ado por el vicepresidente Leandro Meyer, realiz\u00f3 actividades recreativas, comparti\u00f3 informaci\u00f3n y dialog\u00f3 con los estudiantes sobre los objetivos principales del programa de Juego Responsable, haciendo hincapi\u00e9 en la importancia de adoptar h\u00e1bitos saludables y prevenir conductas de riesgo. Asimismo, se destac\u00f3 la difusi\u00f3n de las consecuencias del juego de azar ilegal, se\u00f1alando que esta pr\u00e1ctica no solo vulnera derechos y carece de garant\u00edas, sino que adem\u00e1s expone a la ciudadan\u00eda a riesgos econ\u00f3micos y sociales. En contraste, se remarc\u00f3 que el juego legal es el \u00fanico que asegura transparencia, control estatal y premios efectivos. Durante la actividad, los j\u00f3venes participaron de diferentes juegos de azar interactivos y tuvieron la posibilidad de ganar premios que fueron entregados por el equipo de InProJuy, fortaleciendo un clima de entusiasmo y aprendizaje colectivo. Adem\u00e1s, la instituci\u00f3n plasm\u00f3 su propio dibujo institucional, sum\u00e1ndose al esp\u00edritu art\u00edstico y creativo que caracteriza a esta celebraci\u00f3n estudiantil.La jornada gener\u00f3 un espacio de informaci\u00f3n, reflexi\u00f3n y conciencia compartida, en el que estudiantes, docentes y familias pudieron acercarse a la propuesta de InProJuy y comprender el valor de construir una cultura del juego de azar responsable y transparente en la provincia. De esta manera, InProJuy reafirma su compromiso con la juventud juje\u00f1a, acompa\u00f1ando las instancias m\u00e1s significativas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y transmitiendo mensajes que promuevan decisiones libres, responsables y conscientes para las nuevas generaciones.