Jujuy al d\u00eda \u00ae - Mario Pizarro, candidato a diputado nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, recorre las obras de infraestructura escolar concretadas en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), implementado para transformar el modelo de formaci\u00f3n p\u00fablica en Jujuy. En este contexto, visit\u00f3 la escuela N\u00ba 255 "Pucarita", cuyo edificio tiene 115 a\u00f1os de historia y en el cual se ejecutaron trabajos de refacci\u00f3n integral para garantizar \u00f3ptimas condiciones para el desarrollo de procesos de ense\u00f1anza y aprendizaje. "La presencia del Estado provincial en esta instituci\u00f3n es notable", defini\u00f3 Pizarro y precis\u00f3 que "la inversi\u00f3n en aulas, salones, tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n es excepcional". Puntualiz\u00f3 que "esto es posible por la renta obtenida de la venta de energ\u00eda renovable que genera el complejo Cauchari que, incre\u00edble e inaceptablemente, algunos todav\u00eda critican". Asimismo, resalt\u00f3 que "este modelo de desarrollo de Jujuy, es una prueba contundente de todo lo que se puede hacer con un gobierno presente y comprometido con la educaci\u00f3n p\u00fablica" y subray\u00f3 que "esta pol\u00edtica p\u00fablica tiene que ser acompa\u00f1ada y potenciada desde el Congreso de la Naci\u00f3n". "Voy a ser diputado nacional y llevar la voz en defensa de los juje\u00f1os, de la educaci\u00f3n p\u00fablica, de los jubilados, de las personas con discapacidad, del ambiente y de las pol\u00edticas enfocadas en g\u00e9nero", asegur\u00f3 Pizarro.