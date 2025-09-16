La plataforma permite controlar qu\u00e9 informaci\u00f3n se muestra y a qui\u00e9n Jujuy al d\u00eda \u00ae - WhatsApp es, sin dudas, una de las aplicaciones de mensajer\u00eda m\u00e1s populares del mundo. Su omnipresencia la ha convertido en una herramienta esencial, tanto para la comunicaci\u00f3n personal como para la profesional. Sin embargo, esta constante conexi\u00f3n tambi\u00e9n ha generado nuevas preocupaciones en torno a la privacidad y la gesti\u00f3n de la visibilidad digital. Para quienes buscan mantener un perfil m\u00e1s reservado, la plataforma ofrece un abanico de funciones que permiten controlar qu\u00e9 informaci\u00f3n se muestra y a qui\u00e9n. Una de las configuraciones m\u00e1s consultadas por los usuarios es la relacionada con la \u201c\u00faltima vez en l\u00ednea\u201d y el estado \u201cen l\u00ednea\u201d. Aunque estos indicadores son \u00fatiles para saber si un contacto est\u00e1 disponible o ha le\u00eddo un mensaje, tambi\u00e9n pueden generar incomodidad, presi\u00f3n social o la sensaci\u00f3n de que se invade el espacio personal. La buena noticia es que WhatsApp permite modificar estos ajustes de manera sencilla. Para controlar esta informaci\u00f3n, la ruta es intuitiva: se debe ir a Ajustes, luego a Privacidad y, finalmente, a Hora de \u00faltima vez y En l\u00ednea. Dentro de este men\u00fa, se puede elegir entre cuatro opciones: Todos, Mis contactos, Mis contactos, excepto... o Nadie. Es importante tener en cuenta la regla de reciprocidad que aplica la plataforma: al seleccionar \u201cNadie\u201d para la hora de \u00faltima conexi\u00f3n, el usuario tampoco podr\u00e1 ver la de sus contactos. El \u201cmodo oculto\u201d y sus beneficios M\u00e1s all\u00e1 de la \u00faltima conexi\u00f3n, WhatsApp ha evolucionado y ampliado sus herramientas de privacidad, lo que muchos usuarios han bautizado como \u201cmodo oculto\u201d. Este conjunto de configuraciones permite no solo restringir la visibilidad de la hora de conexi\u00f3n, sino tambi\u00e9n la de la foto de perfil, la informaci\u00f3n personal y los estados. El control sobre estos elementos es clave para proyectar una imagen digital acorde a las preferencias de cada persona. Por ejemplo, es posible desactivar los indicadores de lectura (el doble check azul) o modificar el mensaje del perfil con frases que aclaren la disponibilidad del usuario, como \u201csolo contesto en horario laboral\u201d o \u201cprefiero no recibir llamadas\u201d. Estas herramientas son especialmente \u00fatiles para quienes necesitan limitar las interrupciones, concentrarse en sus tareas o simplemente prefieren mantener un perfil bajo. M\u00e1s all\u00e1 de la visibilidad: herramientas adicionales para la privacidad Control de grupos: en el men\u00fa de Privacidad, la secci\u00f3n Grupos permite decidir qui\u00e9n puede agregar al usuario a conversaciones grupales, lo que ayuda a prevenir el ingreso a grupos no deseados y reduce la exposici\u00f3n del n\u00famero de tel\u00e9fono en entornos desconocidos. Mensajes temporales: los mensajes temporales se borran autom\u00e1ticamente despu\u00e9s de un per\u00edodo predeterminado. Esta funci\u00f3n, que se puede activar para chats individuales o grupales, es ideal para compartir informaci\u00f3n que no se quiere que permanezca en el historial.Visualizaci\u00f3n \u00fanica: esta opci\u00f3n permite enviar fotos y videos que solo se pueden ver una vez. Es una herramienta muy \u00fatil para compartir contenido que requiere confidencialidad sin que quede registro en el dispositivo del receptor.