Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos Grupo de Operaciones Motorizadas (G.O.M) de la UR-4 de la Polic\u00eda de la Provincia arrest\u00f3 a un joven que portaba un arma blanca. El hecho ocurri\u00f3 en la ma\u00f1ana del domingo, luego de que vecinos alertaron a las autoridades. El procedimiento se realiz\u00f3 a las 8:40 horas, cuando una patrulla fue enviada a un domicilio en el barrio 9 de Julio. Al llegar, los agentes observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, intent\u00f3 escapar a pie. Tras una breve persecuci\u00f3n, fue interceptado a pocos metros y, durante un palpado superficial de seguridad, se le incaut\u00f3 un cuchillo de gran porte que ocultaba entre sus prendas, por lo que qued\u00f3 alojado a disposici\u00f3n de la justicia.