Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se desarroll\u00f3 en la Escuela de Educaci\u00f3n T\u00e9cnica N\u00b0 1 General Manuel Belgrano, un taller destinado a estudiantes de los cuartos a\u00f1os en el marco del programa \u201cPromover para Prevenir\u201d. La actividad tuvo como eje central sensibilizar y brindar herramientas a las y los adolescentes para promover v\u00ednculos basados en el respeto, la confianza y la comunicaci\u00f3n, reconociendo actitudes que puedan poner en riesgo su bienestar emocional y f\u00edsico. Prevenci\u00f3n para estudiantes secundarios Se destac\u00f3 la importancia de abordar la violencia en el noviazgo de manera temprana, ya que muchas veces los primeros signos de relaciones desiguales, controladoras o agresivas se naturalizan en la adolescencia, lo que puede derivar en situaciones de violencia m\u00e1s graves en etapas posteriores de la vida. Prevenir durante el noviazgo en las juventudes resulta fundamental para poder identificar conductas da\u00f1inas y cortar a tiempo c\u00edrculos de violencia, favoreciendo as\u00ed el desarrollo de relaciones sanas y libres de maltrato. Durante el encuentro, tambi\u00e9n se profundiz\u00f3 sobre la violencia digital, una modalidad cada vez m\u00e1s presente entre las juventudes, explicando c\u00f3mo se manifiesta en redes sociales y entornos virtuales, su definici\u00f3n dentro de la normativa vigente, las formas que puede adoptar, como el acoso, la difusi\u00f3n de contenido \u00edntimo sin consentimiento o el hostigamiento y las medidas que se pueden tomar frente a estas situaciones. El taller cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de 60 estudiantes, quienes se mostraron activos en los debates y reflexiones propuestas. La jornada se realiz\u00f3 en coordinaci\u00f3n con el \u00e1rea de G\u00e9nero de la Municipalidad de Maimar\u00e1, a cargo de Gabriela M\u00e9ndez, fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones educativas y organismos estatales para la promoci\u00f3n de la igualdad y la prevenci\u00f3n de las violencias desde edades tempranas. Estuvo a cargo de la actividad Victoria Luna, Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoci\u00f3n de Derechos del Consejo Provincial de Mujeres.