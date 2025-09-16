Jujuy al d\u00eda \u00ae - Disputada en su totalidad la fecha 31 de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy se ubica como escolta en la Zona B con 54 unidades, a dos de los punteros Estudiantes de R\u00edo Cuarto y Gimnasia de Mendoza. Este cap\u00edtulo fue un claro recordatorio de la extrema paridad que define a esta categor\u00eda del f\u00fatbol argentino, en la cual la l\u00f3gica y lo previsible a menudo se desvanecen sin remedio. Est\u00e1 claro, cualquiera puede vencer a cualquiera. Al tropez\u00f3n del escolta Gimnasia de Jujuy frente a Nueva Chicago, se suman a las derrotas de otros protagonistas. El hasta hace unas horas puntero de la zona, Gimnasia de Mendoza, cay\u00f3 ante un Agropecuario que lucha por entrar el reducido, mientras que Chaco For Ever no pudo con Defensores de Belgrano que no tiene aspiraciones en la tabla. Incluso el hasta hace poco s\u00f3lido Chacarita, fue superado por Almirante Brown que apenas escap\u00f3 del descenso. En este escenario, Deportivo Mor\u00f3n, otro animador sobresaliente, fue derrotado por Temperley. La batalla por la punta es de extrema dureza. Nueve equipos se aferran a sus chances matem\u00e1ticas, con apenas ocho unidades de diferencia entre ellos y nueve puntos a\u00fan por disputar. En este contexto, la victoria no depende solo de la destreza individual o el esquema t\u00e1ctico. Cada equipo, al enfrentarse a su rival de turno, explota al m\u00e1ximo sus fortalezas y aprovecha cada circunstancia, sea dentro o fuera del campo de juego. Todos tienen sus armas y, al mismo tiempo, todos son vulnerables. La temporada fue y es un camino cuesta arriba para Gimnasia de Jujuy. Pero es precisamente esta exigencia la que forj\u00f3 en el cuerpo t\u00e9cnico, en el plantel y en la dirigencia una convicci\u00f3n inquebrantable: pelear por lo dif\u00edcil, porque lo f\u00e1cil, despu\u00e9s de todo, lo puede lograr cualquiera. El pasaporte a la final ser\u00e1 para aquel que afronte los \u00faltimos tres partidos mejor parado, pero sobre todo el que est\u00e9 monol\u00edticamente respaldado por su gente. En Jujuy, las razones para creer son contundentes: un equipo con fundamentos futbol\u00edsticos s\u00f3lidos y, lo m\u00e1s importante, un grupo de jugadores comprometidos a honrar la palabra empe\u00f1ada que los gu\u00eda: \u201cJuntos hasta el final\u201d.