Tras una maniobra evasiva de un veh\u00edculo, en el departamento de Tumbaya, los gendarmes incautaron m\u00e1s de siete kilos de coca\u00edna y m\u00e1s de tres kilos de marihuana que hab\u00edan sido arrojados. Asimismo, se secuestr\u00f3 el vegetal en estado natural, como resultado de controlar un autom\u00f3vil sobre la Ruta Nacional N\u00ba 9. Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos de la Secci\u00f3n "Humahuaca", dependiente del Escuadr\u00f3n 53 "Jujuy", se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N\u00ba 52, a la altura del kil\u00f3metro 52, en el paraje Ronqui Angosto, cuando observaron que un autom\u00f3vil realizaba un gir\u00f3 en "U" antes de llegar al puesto de control, arrojando un elemento durante la huida. Ante este hecho, los gendarmes efectuaron un rastrillaje en la zona y detectaron un bolso con diez paquetes de diferentes formas en su interior. Con autorizaci\u00f3n de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, se procedi\u00f3 a efectuar las pruebas de campo Narcotest, confirmando que siete de los "panes" conten\u00edan coca\u00edna, con un peso total de 7 kilos 148 gramos, mientras que los tres restantes correspond\u00edan a "cannabis sativa", con un peso total de 3 kilos 124 gramos. En otro procedimiento, personal de la Secci\u00f3n "Volc\u00e1n", que depende del mismo Escuadr\u00f3n, detuvo ayer la marcha de un veh\u00edculo particular que arrib\u00f3 al puesto de control ubicado a la altura del kil\u00f3metro 1.732 de la Ruta Nacional N\u00ba 9. Al ser alertados por un olor caracter\u00edstico proveniente del interior del rodado, los uniformados procedieron a profundizar la inspecci\u00f3n, detectando seis bultos que conten\u00edan paquetes rectangulares con hojas de coca en estado natural. En presencia de testigos, los funcionarios efectuaron el pesaje, confirmando un total de 225 kilos 100 gramos. La Fiscal\u00eda interviniente dispuso el secuestro de la sustancia estupefaciente, en el marco de la Ley 23.737, como as\u00ed tambi\u00e9n de la mercader\u00eda en infracci\u00f3n a la Ley 22.415 "C\u00f3digo Aduanero".