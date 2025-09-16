Jujuy al d\u00eda \u00ae - En un Juicio Abreviado, un hombre identificado como J.H.H. fue condenado a la pena de 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n por ser autor penalmente responsable de los delitos de \u201cAbuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y Corrupci\u00f3n de menores agravado por ser conviviente; ambos hechos en concurso real\u201d. El veredicto condenatorio fue emitido el pasado viernes, 12 de septiembre, por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces penales Dres. Alejandro M\u00e1ximo Gloss \u2013 presidente de tr\u00e1mite-, Gustavo Salvador Ortiz y la Dra. Carolina P\u00e9rez Rojas; con la asistencia del actuario Dr. Ricardo Almaraz. El Tribunal, tambi\u00e9n, orden\u00f3 la obtenci\u00f3n de los perfiles gen\u00e9ticos del condenado a efecto de su inscripci\u00f3n en el Registro Nacional de Datos Gen\u00e9ticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, una vez firme y consentida la sentencia. Hechos Seg\u00fan la requisitoria de la Fiscal\u00eda, los il\u00edcitos por los que fue condenado J.H.H. ocurrieron en un lapso de tiempo entre el 22 de noviembre de 2012 y el 21 de noviembre de 2015 aproximadamente, en un domicilio sito en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy. El acusado, aprovechando la convivencia preexistente con su sobrina, que al momento de los hechos ten\u00eda entre 5 y 7 a\u00f1os de edad, abusaba sexualmente de la misma, mediante tocamientos en diferentes partes del cuerpo de la ni\u00f1a. Juicio Abreviado J.H.H. fue sentenciado a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n mediante un Juicio Abreviado, al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado entre el representante del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, Dr. Javier S\u00e1nchez Serantes, y el acusado junto a su abogado defensor, Dr. Juan Ignacio Agust\u00edn Bartolini.