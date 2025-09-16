Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre fue encontrado sin vida en la ma\u00f1ana del domingo en la localidad de Caspal\u00e1, departamento Valle Grande. El hecho ocurri\u00f3 alrededor de las 8:00, cuando personal del Destacamento local realizaba un recorrido matutino y, al pasar por calle Libertad, en cercan\u00edas al SAME, encontr\u00f3 a un hombre sentado que no presentaba signos vitales. De inmediato, se dio intervenci\u00f3n al personal de salud, que confirm\u00f3 el deceso en el lugar. Posteriormente, el hombre de 39 a\u00f1os fue identificado como E. B. B., quien seg\u00fan datos aportados padec\u00eda diversas patolog\u00edas. Se dispuso la presencia de Criminal\u00edstica y Bomberos para llevar a cabo las pericias correspondientes. En horas de la tarde, luego de las tareas realizadas, el cuerpo fue levantado y trasladado en un m\u00f3vil policial. El m\u00e9dico de polic\u00eda, certific\u00f3 que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio, sin indicios de violencia ni signos que sugirieran la intervenci\u00f3n de terceros. Ante esta situaci\u00f3n, y considerando la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la familia, no se realizara autopsia, evitando el traslado del cuerpo a Humahuaca. Finalmente, familiares del fallecido firmaron el acta de aceptaci\u00f3n de causales de deceso y recibieron el cuerpo para su inhumaci\u00f3n.