Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Un hombre domiciliado en una localidad de la Puna juje\u00f1a, denunci\u00f3 haber sido v\u00edctima de una estafa millonaria tras descubrir que figuraba como deudor de un cr\u00e9dito prendario por 37 millones de pesos en el Banco privado, sin haber realizado jam\u00e1s esa operaci\u00f3n. El hecho sali\u00f3 a la luz d\u00edas atr\u00e1s, cuando el damnificado se present\u00f3 en una sucursal de un banco de nuestra ciudad capital para solicitar un pr\u00e9stamo. All\u00ed le informaron que no pod\u00eda acceder al beneficio debido a una deuda vigente con otra entidad bancaria. Sorprendido, se dirigi\u00f3 de inmediato a la sede del mencionado banco, ubicada en una conocida esquina del microcentro, donde confirm\u00f3 que figuraba como titular de un pr\u00e9stamo por la compra de una camioneta Volkswagen Amarok en 48 cuotas, con cuatro vencimientos impagos desde mayo. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, el damnificado record\u00f3 que en mayo de este a\u00f1o hab\u00eda enviado una foto de su DNI a un supuesto asesor de una concesionaria de la provincia de Tucum\u00e1n, tras interesarse en un veh\u00edculo publicado en redes sociales. Desde entonces sospecha que sus datos fueron utilizados para gestionar el cr\u00e9dito de manera fraudulenta. El denunciante afirm\u00f3 que nunca solicit\u00f3 dicho pr\u00e9stamo, ni firm\u00f3 documentos con el banco o la concesionaria, asegurando que la r\u00fabrica que figura en el contrato no le pertenece. La investigaci\u00f3n qued\u00f3 en manos de la Seccional 20\u00aa y apunta a esclarecer la maniobra fraudulenta que dej\u00f3 a un juje\u00f1o con una deuda millonaria a partir del robo de su identidad.