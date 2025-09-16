Los exjefes de la Subdelegaci\u00f3n de La Quiaca de la Polic\u00eda Federal, Cristi\u00e1n Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos el 21 de agosto pasado luego de que la Corte Suprema rechazara su \u00faltimo recurso. El 22 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19 y con las fronteras cerradas, hab\u00edan intentado pasar a Bolivia un cami\u00f3n con insumos sanitarios y otras mercader\u00edas. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Tribunal Oral Federal de Jujuy orden\u00f3 la detenci\u00f3n del exjefe y del exsubjefe de la Subdelegaci\u00f3n La Quiaca de la Polic\u00eda Federal, Cristi\u00e1n Bejarano y Milton Cano, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n dejara firme la condena a 4 a\u00f1os y 8 meses de prisi\u00f3n que les fue impuesta el 7 de marzo de 2022 por haber intentado contrabandear un cami\u00f3n cargado de insumos sanitarios y otra mercader\u00eda hacia Bolivia en abril de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y con la frontera cerrada. El rechazo a los recursos intentados por las defensas ante el m\u00e1ximo tribunal fue comunicado el 20 de agosto pasado y al d\u00eda siguiente se concretaron las detenciones. Desde entonces, los condenados permanecen alojados en el Escuadr\u00f3n de La Quiaca de la Gendarmer\u00eda Nacional, a la espera de su traslado al Complejo Penitenciario Federal NOA III. Bejarano y Cano fueron condenados como coautores del delito de contrabando de exportaci\u00f3n agravado por el n\u00famero de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa. La condena fue impuesta a instancia del fiscal federal Federico Zurueta, titular del \u00c1rea de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, quien tambi\u00e9n logr\u00f3 la condena de otros cuatro c\u00f3mplices: los hermanos Luis, Paul y Fabi\u00e1n Saiquita, recibieron 4 a\u00f1os y 3 meses de prisi\u00f3n como coautores del mismo delito que los polic\u00edas, y Eduardo Laime, chofer del cami\u00f3n, fue condenado a 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso, como part\u00edcipe necesario. El caso juzgado ocurri\u00f3 el 22 de abril del 2020, cuando Laime y los hermanos Saiquita fueron detenidos alrededor de las 3.00 de la madrugada por personal del Escuadr\u00f3n 21 de La Quiaca, que intercept\u00f3 un cami\u00f3n cargado con mercader\u00eda e insumos sanitarios que se dirig\u00eda a Bolivia con las luces apagadas. El procedimiento se registr\u00f3 en el paraje \u201cOjo de Agua\u201d, zona de paso obligado para el cruce al vecino pa\u00eds. Llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los gendarmes que el cami\u00f3n Mercedes Benz 710 llevaba por delante y, a modo de coche puntero, el m\u00f3vil de la Subdelegaci\u00f3n de La Quiaca de la Polic\u00eda Federal, en el que viajaban los jefes principales y Fabi\u00e1n Saiquita. El convoy, que estuvo a 500 metros de traspasar la frontera, fue detenido. Se constat\u00f3 que, en su interior, el cami\u00f3n llevaba mercader\u00eda por un valor superior a 840 mil pesos. Gran parte de la carga eran insumos sanitarios para la prevenci\u00f3n del coronavirus. La valuaci\u00f3n del rodado, en tanto, se estim\u00f3 entonces en m\u00e1s de 900 mil pesos. Investigaci\u00f3n, juicio y absoluci\u00f3n Como resultado de la tarea investigativa llevada adelante por la fiscal\u00eda, de la cual se destac\u00f3 el an\u00e1lisis de los tel\u00e9fonos celulares secuestrados en el procedimiento, en septiembre de ese a\u00f1o se avanz\u00f3 con la detenci\u00f3n de los exjefes implicados. Posteriormente, se formaliz\u00f3 la acusaci\u00f3n y se lleg\u00f3 a juicio en junio de 2021 ante el TOF de Jujuy, integrado por Alejandra Cataldi (presidenta), Marta Snopek y Mario H\u00e9ctor Ju\u00e1res Almaraz (f). En el debate, el fiscal Zurueta resalt\u00f3, entre otros argumentos, que al momento del hecho estaban vigentes varias medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por el COVID-19, entre ellas el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el cierre de las fronteras con pa\u00edses vecinos. El convoy estuvo a 500 metros de traspasar la frontera. Llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los gendarmes que el cami\u00f3n Mercedes Benz 710 llevaba por delante y, a modo de coche puntero, el m\u00f3vil de la Subdelegaci\u00f3n de La Quiaca de la Polic\u00eda Federal, en el que viajaban los jefes principales. El fiscal present\u00f3 testigos y otras pruebas, como las comunicaciones previas mantenidas por los acusados, para demostrar la responsabilidad de los dos jefes policiales y de sus c\u00f3mplices: Aport\u00f3 las llamadas que Bejarano y Cano hicieron a gendarmes e incluso a funcionarios de mayor rango del Escuadr\u00f3n 21 para conocer de antemano el resultado de algunos peritajes. Devel\u00f3 otra maniobra ejecutada para desvincularse del hecho, como la creaci\u00f3n de un segundo libro de registro, en el cual consignaron que el d\u00eda en que fueron detenidos estaban en comisi\u00f3n de un operativo conjunto con la Gendarmer\u00eda Nacional que ten\u00eda como objetivo detener a los coimputados. La fiscal\u00eda tambi\u00e9n ech\u00f3 por tierra la teor\u00eda de que los dos jefes eran v\u00edctimas de una supuesta rivalidad entre ambas fuerzas, como tambi\u00e9n los intentos de Cano por sostener que no estuvo presente cuando se produjo el procedimiento en que fue detenido. El 6 de agosto del 2021, tras escuchar los alegatos de la fiscal\u00eda, que pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de responsabilidad penal de los acusados, y de la defensa, que reclam\u00f3 la absoluci\u00f3n, el tribunal, con los votos de Snopek y Ju\u00e1rez Almaraz, resolvi\u00f3 exculpar por el beneficio de la duda a los dos jefes policiales y a los hermanos Saiquita, mientras que de forma un\u00e1nime dispuso la absoluci\u00f3n de Laime. Impugnaci\u00f3n y condena El 20 de agosto de ese a\u00f1o, el fiscal Zurueta impugn\u00f3 el fallo por considerarlo arbitrario y carente de motivaci\u00f3n suficiente para la decisi\u00f3n dictada. El planteo fue tratado por la Sala II de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, integrada por los jueces Mariano Hern\u00e1n Borinsky -como presidente- y Javier Carbajo y Angela Ledesma, como vocales. El 23 de septiembre 2021, en la audiencia de sustanciaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, el fiscal general ante esa c\u00e1mara, Javier De Luca, y la auxiliar fiscal Mar\u00eda Florencia Di Lello ratificaron los argumentos del fiscal Zurueta, como tambi\u00e9n el pedido para que la absoluci\u00f3n fuera revocada y se declarara la responsabilidad penal de los acusados. Por la mayor\u00eda compuesta por los votos de Borinsky y Carbajo, el 1\u00b0 de noviembre la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n resolvi\u00f3 declarar la responsabilidad penal de los seis acusados, en l\u00ednea con los argumentos esgrimidos por la fiscal\u00eda. En su disidencia, la jueza Ledesma se pronunci\u00f3 por el rechazo de la impugnaci\u00f3n de la fiscal\u00eda. Las defensas de los acusados, entonces, formularon una nueva impugnaci\u00f3n. Este planteo fue resuelto el 11 de febrero del 2022 por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, de la Sala III de la misma cámara, quienes decidieron de manera unánime confirmar la decisión mayoritaria de sus pares. Luego de esa resolución, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, con la incorporación del juez Abel Fleming debido al fallecimiento de Juárez Almaraz, retomó el debate, avanzó con el juicio de determinación de pena y el 7 de marzo de 2022 resolvió la condena de los seis acusados.La defensa de los exjefes policiales interpuso un recurso extraordinario directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fu