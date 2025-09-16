Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Durante agosto del 2025, la variaci\u00f3n mensual de la canasta b\u00e1sica alimentaria (CBA) con respecto a junio del 2025 fue de 1,1% y la variaci\u00f3n de la canasta b\u00e1sica total (CBT) fue de 1,3%. La variaci\u00f3n interanual de la CBA fue de 28,8% y de la CBT result\u00f3 32,5%. A continuaci\u00f3n, se presenta en el Cuadro 1, el c\u00e1lculo mensual de la canasta b\u00e1sica alimentaria y la canasta b\u00e1sica total del adulto equivalente para el per\u00edodo agosto 2024 \u2013 agosto 2025. De acuerdo al reporte emitido por el organismo, una familia de 4 integrantes (Hogar tipo II) precis\u00f3 en el mes de agosto de 2025, 1.092.879,88 pesos para cubrir sus necesidades esenciales. Mientras que en el mes de julio de 2025, 1.079.375,97 pesos. La DIPEC tambi\u00e9n comunic\u00f3 los datos de la Canasta B\u00e1sica Alimentaria (CBA), que s\u00f3lo contempla los requerimientos energ\u00e9ticos de un grupo familiar y marca la l\u00ednea de indigencia. Seg\u00fan el reporte, una casa con 4 personas precis\u00f3 tener ingresos por 486.779,12 pesos, s\u00f3lo para alimentarse.